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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Köşeleri Yuvarlamak' atölyesi Arter'de

        'Köşeleri Yuvarlamak' atölyesi Arter'de

        Koray Ariş'in İçinde Yaşadığımız Deri başlıklı kişisel sergisinden yola çıkarak denge ve hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen "Dengede" başlıklı atölye, 15 Mart'ta, Ariş'in heykellerindeki oval hatlardan ve yumuşatılmış köşelerden yola çıkan "Köşeleri Yuvarlamak" atölyesi ise 22 Mart'ta Arter'de düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 00:04 Güncelleme: 12.03.2025 - 00:04
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        'Köşeleri Yuvarlamak' atölyesi Arter'de
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        Arter Öğrenme Programı’nın yetişkinlere yönelik etkinlikleri, atölye çalışmaları ile devam ediyor!

        “DENGEDE”

        Yürütücülüğünü Deniz Kulaksızoğlu’nun üstlendiği “Dengede” başlıklı atölye, 15 Mart 2025 Cumartesi günü saat 14:00’te Arter’in Atölye alanında gerçekleşecek. Koray Ariş’in İçinde Yaşadığımız Deri başlıklı kişisel sergisinden yola çıkan atölye, sanatçının dengede duran heykelleri üzerinden denge ve hareket arasındaki ilişkiyi inceliyor. Dengede olma durumunu ve bu durumun hareketle, durağanlıkla, dengesizlikle olan bağını geniş bir ölçekte de ele alacak atölyede katılımcılar, “Dengede olmak/olmamak ne demek?” sorusuna verdikleri yanıtlar üzerinden tercih ettikleri yöntemleri kullanarak üretim gerçekleştirecekler.

        “KÖŞELERİ YUVARLAMAK”

        “Köşeleri Yuvarlamak” başlıklı atölye, 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 14:00’te Arter’in Atölye alanında düzenlenecek. Deniz Kulaksızoğlu yürütücülüğünde gerçekleşecek atölye, Koray Ariş’in Arter’de devam eden İçinde Yaşadığımız Deri başlıklı kişisel sergisinden hareketle şekilleniyor. Ariş’in heykellerinde karşımıza çıkan oval hatlardan ve yumuşatılmış köşelerden yola çıkan atölyede sanatçının bir yumuşatma yöntemi olarak nesneleri deriyle kaplaması da ele alınacak. Köşeleri yuvarlama jestinin keskin geometrik hatları olan bir nesneyi daha yaşamsal ve organik bir düzleme yakınlaştırdığını akılda tutan katılımcılar, köşeli olmak, keskinlik ve yumuşaklık nosyonlarını tartıştıktan sonra “köşeleri yumuşatma” meselesini somut veya kavramsal olarak ele alacakları üretimler gerçekleştirecekler.

        Arter’in Atölye alanında gerçekleşecek atölye çalışmalarının biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix üzerinden temin edilebilir.

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        #Deniz Kulaksızoğlu
        #Koray Ariş
        #sergi
        #müze
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