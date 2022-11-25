Koruncuk Vakfı’na Yaşama Katkı Ödülü

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Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Erkarakaş, İzmir Özel Türk Koleji’nin Kurucusu, Matematik Öğretmeni Bahattin Tatış’ın değerleri ve ilkelerini yaşatmak, gelecek nesillere ışık tutan kişileri onurlandırmak için bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Bahattin Tatış Yarınlarda Var Olmak Ödül Töreni’nde; Koruncuk Vakfı adına “Yaşama Katkı Ödülü”nü teslim aldı.

BUGÜNÜN ÜSTÜN DEĞERLERİ’NE "BAHATTİN TATIŞ - YARINLARDA VAR OLMAK ÖDÜLLERİ SUNULDU

İzmir Özel Türk Koleji ve İTK Mezunları Derneği iş birliği ile bu yıl 11. si gerçekleştirilen "Bahattin Tatış Yarınlarda Var Olmak Ödülleri", geniş bir davetli kitlesinin katılımıyla düzenlenen görkemli bir gecede sahiplerine sunuldu. Sanatta Başarı Ödülünün sahibi bu yıl Ahmet Güneştekin, Sporda Başarı Ödülünün sahibi Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı oldu. İş'te Başarı Ödülü Aziz Çaylı'nın olurken, Eğitime Katkı Ödülü Zeliş Kurt'un, Bilime Katkı Ödülü Prof.Dr. Melahat Bilge Demirköz'ün, Yaşama Katkı Ödülü ise Koruncuk Vakfı'nın oldu.