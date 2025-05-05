Koruma altındaki 'ayı gülü' çiçek açtı
Karabük'ün Eflani ilçesinde açan düğün çiçeğigiller familyasına ait ayı gülü, doğaya renk kattı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde ayı gülü diye bilinen koruma altındaki paeonia officinalis çiçeği açtı.
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Düğün çiçeğigiller familyasına ait bitki, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında çiçek açıyor.
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Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.
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Doğal yayılış gösteren koruma altındaki çiçek, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor.
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