Koruma altındaki 30 kelaynak göçe kanat çırptı

AA

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan kelaynaklardan 30'u göç etmeleri için doğaya salındı.

AA'nın haberine göre bölge halkı tarafından bereketin sembolü olarak nitelendirilen, dünyada popülasyonu Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonunda koruma altında tutuluyor.

Göç yolunu unutmamaları ve yolun izlenmesi amacıyla bu yıl 30 kelaynak, veteriner kontrolünden geçirilerek ayakları numaralandırılıp kanat ve gaga boyları ölçüldükten sonra doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, kelaynakların ilk kez 1977'de Birecik ilçesindeki Kelaynak Üretim İstasyonu'nda koruma altına alındığını söyledi.

Kelaynakların nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olduğu için kafeste özenle bakıldığını ve üreme dönemlerinde doğaya salındığını anımsatan Çiçek, devam eden çalışmalar sonrasında istasyondaki canlı varlığının 321'e ulaştığını belirtti.

GÖÇE BIRAKILAN KUŞLAR GÜÇLÜ BİREYLERDEN SEÇİLİYOR

Çiçek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü öncülüğünde koruma altındaki kelaynaklarla ilgili çalışmalarına titizlikle devam ettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Geçen yıl bıraktığımız 15 kuşumuzdan bazıları Mısır ve İsrail sınırında kuş gözlemcileri tarafından tespiti yapıldı. Bu kuşları bırakırken halkalama işlemi yapıyoruz. Halkalama işleminde ayaklarında bir seri numarası var. Fotoğrafı çekilen kuşların bizim olduğunu da buradan tespit ediyoruz. Bu da bize bu kuşların mevcuttaki göç yolunun genetiğinde var olduğunu gösteriyor. Bu yıl tekrar 30 kuşumuzu göç yoluna salarak göç yolunu takip edeceğini düşünüyoruz. Takibimiz kuş gözlemcileri tarafından da yapılacak. İnşallah önümüzdeki yıl, GPRS takarak bu kuşların göç yolunu takip edeceğiz. Geçen yıl bıraktıklarımızdan şu an için tespit ettiğimiz geri dönen yok, inşallah bu yıl geri dönerler."

Göçe bırakılan kuşların güçlü bireylerden seçildiğini, kelaynakların gaga uzunluğu, kanat uzunluğu, kilosu gibi belirleyici unsurlara göre tespit yaptıklarını Çiçek, "Kelaynak kuşlarını nesli tükenmekte olan türler sınıfından çıkararak eskisi gibi civarda yeniden bolca kelaynakların varlığını görmeyi umutla bekliyoruz" diye konuştu.