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        Haberler Sağlık Koronavirüsün yeni varyantına karşı 'eksik aşı' uyarısı!

        Koronavirüsün yeni varyantına karşı 'eksik aşı' uyarısı!

        Koronavirüsün yeni varyantı hakkında konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, "Her yeni varyant ilk çıkan tipe göre daha az öldürücü; daha az şiddetle hastalık yapıyor ancak daha çok bulaşıcı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:37 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:37
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        Yeni varyanta karşı 'eksik aşı' uyarısı!
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ESOGÜ Gündem programında koronavirüsün Eris varyantını anlattı.

        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Metintaş, Dünya üzerinde grip virüsünün yanı sıra Covid-19 etkeni SARS-CoV-2'nin de önemli ölçüde yaygın olduğunu, virüsün evrimini gerçekleştirirken mutasyona uğradığını söyledi.

        Yaygınlığın sebeplerini virüsün doğası, hastalığı geçirenlerin bağışık olmamaları ve istenen aşılama oranına ulaşılamaması olarak sıralayan Prof. Dr. Metintaş, “Pandeminin ilk yılında değiliz; daha az sayıda vaka görüyoruz ve her yeni varyant ilk çıkan tipe göre daha az öldürücü; daha az şiddetle hastalık yapıyor ancak daha çok bulaşıcı” dedi.

        AŞISI EKSİK OLANLARA UYARI!

        Hem influenza virüsü hem de koronavirüsün yaygın olduğu bu dönemde özellikle riskli grupta bulunanların kendilerini iyi korumaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Metintaş maske, mesafe, temizlik kuralını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Virüsler ancak laboratuvarda sürüntü örneğiyle ayrılabilir. Ancak tedavileri açısından bir farklılık yoktur. Hasta takibinin yapılması, istirahat edilmesi ve bol sulu gıdanın alınması gerekir. Ateş yüksekliğinin devam etmesi, solunum sıkıntısının başlamasıyla sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Covid-19 aşılarıyla ilgili çok yaygın infodemi dediğimiz hatalı bilgiler var. Bunların gerçekle bir ilişkisi yoktur. Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili çalışmalar yaptı. Aşısı eksik olanların aşılarını tamamlatmalarında da fayda var.”

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