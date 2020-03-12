HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı ve kriz sürecini yöneten bakanlık çalışanlarının koronavirüs (Covid-19) ile ilgili mücadele ve bilgilendirme sürecini çok dikkatli yönettiklerini söyleyen Doç. Dr. Hare Gürsoy, Birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi bir kriz yönetimi olduğunu belirtmek isterim. Virüsün çıktığı ilk andan itibaren çok ciddi tartışmaların yaşandığını görüyoruz. Tıbbın hemen hemen her alanını ilgilendiren ve dikkatle üzerinde çalışılması gereken bir virüs ile karşı karşıyayız" dedi.

Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in konuştuğu Doç. Dr. Hare Gürsoy, "Biz diş hekimleri bu enfeksiyonun yayılımının önlenmesinde anahtar rollerden birini üstlenmekteyiz. Bu nedenle tüm meslektaşlarımız gibi biz diş hekimleri de bu sürecin yakın takipçi ve olası riskleri konusunda hastalarımızı özenle bilgilendiriyoruz" diyerek, önerilerde bulundu.

İŞTE HASTALAR VE DİŞ HEKİMLERİ İÇİN ÖNERİLER

1- Hastalar diş tedavilerini poliklinik ya da hastanelerde yaptırıyorlarsa randevularına tam saatlerinde gitmelidir. Bekleme salonunda oturarak randevu saatini beklemek diğer hastalarla olası kontaminasyon riskini artırabilir. Muayenehanelerde yapılan tedavilerde ise diş doktorları randevu saatlerini bir hastanın randevusu diğer hastasıyla çakışmayacak şekilde ayarlayabilir. Bu şekide hastaların birbirleriyle olan temaslarını en aza indirmiş olur. Bu özenle dikkat edilmesi gereken bir durum.

2- Diş doktorlarınının tedavi öncesinde, ağız içi dezenfeksiyon amacıyla hastalarına yüzde 1 oksijenli su içeren ağız gargarası ya da yüzde 0.2 povidon iyot içeren solüsyonlarla ağız çalkalatması tavsiye edilmelidir. Bu, çok hassas ve önemle yapılması istenen bir şey. Klorheks içeren ağız gargaralarının ise her ne kadar hepatit ve HIV üzerine etkili olduğu söylense de Covid-19 üzerine etkisinin olmadığı düşünülmektedir.

3- Hastalardan çok detaylı tıbbi anamnez (hastanın tıbbi özgeçmişi) alınmalıdır. Gerekirse diş doktoru, kendi asistanına, hastalarını bir gün önceden telefonla arattırarak bu virüsün vücutta yarattığı birtakım belirtiler ateş, kuru öksürük, vücut ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, mide bulantısı, burun akıntısı gibi semptomlar yönünden sorgulatmalıdır. Bu şekilde kendisini ve diğer hastalarını olası enfeksiyondan korumuş olur. Bu olası risklerin başkalarına da taşınması engellenmiş olur.

4- En önemlisi bütün vatandaşların bu virüsün yayılımının önlenmesindeki sorumluluğunun farkında olmasıdır. Bu konuda Bakanlığımızın sunduğu tüm bildiriler dikkatle takip edilmeli. Herkesin bireysel hijyenlerine dikkat etmesi esastır. Ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı ve kolonya kullanımı oldukça önemlidir. İkinci önemli nokta, stres ve korkunun bağişıklık sistemimizi zayıflattığını unutmamak ve asılsız dedikodulara kulaklarımızı kapatmaktır.

5- Hastalarımızın en çok dikkat etmesi gereken konuların başında mutlak suretle tedavi için gittikleri kliniklerin ve hastanelerin hijyeni olmalıdır. Hastaların ve bireylerin sorumluluğu kadar biz doktorların, hastanelerin ve kliniklerin de en önemli sorumluluğu hijyen konusudur.

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ekibinin halkımızı sürekli bilgilendirmesi, enfeksiyonun kontrolü ve alınan önlemler Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan ettiği standartlarda. Bu nedenle Bakanlığımızın uyarıları mutlak suretle dinlenmeli.