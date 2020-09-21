DHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulus Mahallesi Uzun Hasan Sokak'ta koronavirüs tedbirlerine uyulmadan düğün yapıldığı ihbarını aldı. Sokağa giden ekipler, onlarca kişinin el ele tutuşarak, halay çektiğini gördü.

POLİS DÜĞÜNÜ SONLANDIRDI

DHA'da yer alan habere göre ekipler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğünü sonlandırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kurallara uymayan 3 düğün sahibine 3 bin 150’şer liradan toplamda 9 bin 450 lira, düğünde maske takmayan 4 kişiye ise 900’er liradan 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

EL ELE OMUZ OMUZA DÜĞÜN HALAYI

Öte yandan düğünde onlarca kişinin el ele tutuşarak halay çektiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.