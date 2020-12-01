"EŞİM BEN BOŞAR"

Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde estetik itirafıyla adından söz ettirmişti. 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Bakan, "Hiç estetiğiniz var mı?" sorusuna, "Yok ama yaptırmayı çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam, eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir" yanıtını vermişti.