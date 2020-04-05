Koronavirüsten 86 yaşında kurtuldu

05 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birden fazla kronik rahatsızlığının yanı sıra bir süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ilerlemiş yaşına rağmen yenmeyi başaran Resmiye Işık, virüsle mücadele eden diğer hastalara umut oldu.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19, Türkiye'de bugüne kadar 23 bin 934 kişide görüldü, 501 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüse yakalanıp amansız mücadeleyi yenenlerin sayısı ise bugün itibarıyla 786 olarak kayıtlara geçti.
Bunlardan birisi de Sakarya'da yaşayan ve hipertansiyon ile kalp ve akciğer rahatsızlıkları bulunan 86 yaşındaki Resmiye Işık oldu.
UMRE'DEN DÖNEN OĞLU VE GELİNİNDEN BULAŞTI
Işık'ın oğlu Cavit ve gelini Hülya Işık, umre ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti.
Ülkeye 12 Mart'ta dönüş yapan Işık çifti, il sağlık müdürlüğü ekiplerince günlük takipleri yapılmak üzere evde gönüllü karantinaya başladı. Bu sırada Resmiye Işık da umreden dönen oğlu ve gelinini ziyaret etti.
Işık çifti, bir süre sonra başlayan öksürük şikayetiyle 18 Mart'ta hastaneye başvurdu.
Burada yapılan testlerin "pozitif" çıkması üzerine Cavit ve Hülya Işık'ın hastanede tedavisine başlandı.
Işık çiftinin hastanede tedavileri sürerken, öksürüğü artan Resmiye Işık, yakınları tarafından 22 Mart'ta hastaneye götürüldü.
Yapılan testin pozitif çıkması üzerine Işık da hastanede tedaviye alındı.
Tedavilerinin ardından yapılan testlerin "negatif" çıkması üzerine Işık çifti 29 Mart'ta, Resmiye Işık ise 1 Nisan'da taburcu edildi.
"ALLAH HERKESİ BU BELALARDAN KORUSUN"
Koronavirüsü ilerleyen yaşı ve kronik rahatsızlıklarına rağmen yenen Resmiye Işık, "Hastalığı yendim, çok mutluyum. Allah herkesi bu belalardan korusun." dedi.
Sağlığına yeniden kavuştuğu için şükreden Işık, vatandaşlara evde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.
Işık, Allah'tan koronavirüs salgınına karşı herkese vücut sağlamlığı vermesini temenni etti.
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