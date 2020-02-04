04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Veteriner Hekimler Odası açıklamasında, Çin'de 427 kişiden fazla can alan koronavirüs salgınıyla ilgili her gün farklı meslek mensuplarından alınan görüşlerin kamuoyuna ulaştırıldığı ve özellikle sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımın kafaları karıştırdığı vurgulandı.
KORONAVİRÜS KEDİLERDEN Mİ BULAŞTI?
Bu görüşlerin birçoğunun somut verilere dayanmadığı kaydedilen açıklamada, son günlerde kedilerden insanlara koronavirüs bulaştığı iddialarının dolaştığı aktarıldı.
Bu tür paylaşımların bilgi kirliğine yol açtığı ve belki de evcil hayvanların sokağa atılmasına neden olduğu belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Veteriner Hekimler Odası Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, şunları kaydetti: "Koronavirüsler, Koronaviridae ailesinde yer alan RNA'lı virüslerdir. Genetik değişime yatkındırlar. Bu virüsler, hayvanlarda birçok türde ve insanlarda infeksiyonlara neden olmaktadır. Her hayvan türüne ve insana (yarasa, feline, bovine, avian, human vb.) özgü koronavirüs mevcuttur. Bunlar genetik değişim sonucu bir türden diğerine adaptasyon yeteneği kazanarak, infeksiyon oluşturma yeteneği kazanabilirler. Örneğin yarasadaki SARS-koronavirüsler değişime uğrayarak (yeni tip SARS-koronavirüs) insanlarda infeksiyon oluşturabilir.
Çin'de şu anda yaşanan salgın bu duruma örnektir. Günümüzde hayvanlardan insanlara geçebilen koronavirüsler SARS ve MERS koronavirüslerdir. SARS-koronavirüs çivetlerden ve yarasalardan, MERS-koronavirüs ise develerden bulaşabilmektedir. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı'nda sığır, kedi ve kuş koronavirüsleriyle soyağacı (filogenetik) çalışmaları yapılmış ve bu virüslerin genetik olarak insan koronavirüslerindan farklı olduğu görülmüştür. Mevcut verilere göre, kediler de dahil evcil hayvanlardaki koronavirüsler genellikle insana bulaşmamaktadır."
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