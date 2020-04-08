Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Türk Toraks Derneği, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) açısından risk altında olduğunu belirtti. Sağlık çalışanları için gerekli malzemelerin temin edilmesi, sağlık çalışanlarının düzenli sağlık kontrollerinin yapılması gerekliliğine dikkat çekildi. Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, bu sorunun ABD ve başka ülkelerde de görüldüğünü belirterek, Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerin ise iyi durumda olduğunu, koronavirüs ile mücadelede başarılarının buna da bağlı olduğunu vurguladı.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram

İRAN, İTALYA VE İSPANYA'NIN BAŞARISIZLIĞINDA BUNUN DA PAYI VAR!

Prof. Dr. Bayram, "Sağlık personelini koruyarak, ondan hastalıkla mücadelede sonuna kadar yararlanıyorlar. İran, İtalya, İspanya'nın başarısızlığında bunun da payı olduğu söylenebilir. Çünkü çok sayıda sağlık çalışanı, hekim hastalandı, hayatını kaybetti" diye konuştu.

Prof. Dr. Bayram, Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan 1.630 sağlık çalışanının katıldığı web tabanlı bir anket çalışmasından bahsederek şunları söyledi: "Sağlık çalışanlarının yüzde 74'ünün N95 maskesi yok, yüzde 64’ü tek kullanımlık önlükle çalışıyor, yüzde 61’i siperlik ya da gözlüğe sahip değil, yüzde 51’i tıbbi maskeye ulaşımda sorun yaşıyor, yüzde 50’si çalıştığı kurumda ayrı bir triyaj mekanının olmadığını, yüzde 44’ü ise salgından nasıl korunacağına dair eğitim verilmediğini ifade ediyor."

Türk Toraks Derneği üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI PANDEMİ SAVAŞININ ORDUSUNU OLUŞTURUR"

Türk Toraks Derneği üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı ise, "Sağlık çalışanları pandemi savaşının ordusunu oluşturur. Hızla hastalanıp, kaybedilirlerse bu savaş kazanılamaz. Yeterince korunamayan sağlık çalışanları gün içinde gördükleri hastaların hepsinden virüs almaktadırlar. Viral yükü artan sağlık çalışanının hastalanma olasılığı artmaktadır. Her sağlık çalışanının tam donanımlı korunma ekipmanına hakkı vardır. Biz hekimler can kurtarmak için yemin ettik ama kendi canımızı vermeden yapabilirsek daha çok insana yararımız olur" açıklamasında bulundu.

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç

"İSTANBUL SALGINI ARTIRAN KENT"

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç, "Türkiye'nin vaka sayısı anlamında en yoğun şehri İstanbul. Bu bağlamda şehir özelinde farklı planlamamaların gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Bir açıdan İstanbul salgını artıran kent gibi duruyor.

Test sonuçları yaklaşık 4-5 günde ulaşıyor. Klinikle uyumluluk oranı yüzde 30 civarında. Bu nedenle günlük “Yüksek Klinik Olasılıklı Olgu Sayıları” açıklanmalı. Test sonuçları geç çıktığı için de açıklanan veriler günlük sonuçları yansıtmıyor. Hastaların sonuçlarının geç çıkması da hastaların tanısı ve tedavisinde geç kalınmasına neden oluyor. Bu süre içerinde izolasyonun gecikmesine yol açıyor ve bu da bulaşın devamını sağlıyor" diye konuştu.