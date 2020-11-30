'15 gün hiç kıpırdamadan yattım'

Bilecik'te halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ev hanımı Nurşen Uğural, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.
Gölpazarı ilçesine bağlı bir köyde eşiyle yaşayan Uğural, halsizlik ve eklem ağrılarının artması sonucu gittiği Gölpazarı Devlet Hastanesinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde izolasyona alındı.
Evde tedavisine başlanan Uğural, 15 günlük mücadele sonunda koronavirüsü yendi.
Yaşadıklarını anlatan Uğural, şiddetli ağrıları olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Ağrılardan uyuyamadım, doktora gittim, bana test yaptılar, pozitif çıktı. Nefes alamadım, konuşamadım, yiyemedim, koku ve tat alamadım. Ne yediysem zehir gibi acı geldi.15 gün evde hiç kıpırdamadan yattım, ağrılarım olunca ambulansla hastaneye götürüp serum verdiler."
Umutla iyileşeceği günü beklediğini kaydeden Uğural, "Ailece virüse yakalandık. Çocuklarım da kendi evlerinde karantinaya girdi. 10 gün boyunca hep üst katta tek başıma kaldım, eşimin olduğu kata hiç inmedim. Karantina süresi bitti ama daha dışarı çıkıp kimseyle konuşmadım" ifadelerini kullandı.
Herkesi tedbirlere uymaya çağıran Uğural, "Hiç kimse maskesiz dışarı çıkmasın" dedi.
"EKİPLER 24 SAAT YANI BAŞIMIZDAYDI"
Nurşen Uğural'ın eşi mahalle muhtarı Selami Uğural ise köyde taziyeler nedeniyle vakaların arttığını söyledi.
Bunun üzerine mahallenin 15 gün karantinaya alındığını belirten Uğural, şunları kaydetti: "24 saat jandarma ve sağlık ekipleri yanı başımızdaydı, Allah onlardan razı olsun. Ben de hastaydım ama eşimin durumu ağır olduğu için söyleyemedim. O daha kötü olur diye söyleyemedim. Bu hastalık bel ağrısıyla başladı bende, akşama kadar bizi yataktan kaldırmadı, sürekli uykudaydık. 80 yaşındaki annem, bu hastalığı bizden daha hafif geçirdi, bize o baktı diyebilirim."
Uğural, acılar yaşanmaması için herkesin kurallara uyması gerektiğini sözlerine ekledi.
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