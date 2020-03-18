Koronavirüs vücudumuzu nasıl etkiliyor? Araştırmacılar, 45.000 kişiyi inceledi. Uzmanlar, vakaların yüzde 81'inin hastalığının hafif geçtiğini, yüzde 14'ünün ciddi ve yüzde 5'inin de kritik olduğunu, durumu kritik olan hastaların yaklaşık yarısının da öldüğünü belirtti. Hafif veya ağır hastalığı olan kişilerde ölüm meydana gelmiyor.