04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs şüphesi taşıyan hastaların naklinde negatif basınçlı sedyeler kullanacak. Türkiye’de henüz koronavirüse rastlanmadı ancak tüm tedbirler alınmaya devam ediliyor. Negatif basınçlı sedye de bu önlemlerin arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı için özel ve sınırlı sayıda üretilen negatif basınçlı sedyeler hakkında açıklamalarda bulunan Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Eren Usul, “Türkiye’de koronavirüsü tanısı almış hasta bulunmamaktadır. Olur da herhangi bir hastamız koronavirüs tanısı alırsa, umut etmiyoruz öyle bir şey olmasın fakat o hastanın herhangi bir merkeze nakli gerekebilir.
Bulunduğu merkezden bir merkeze transferinin gerçekleşmesi gerekebilir. O esnada kullanacağımız sedyeler bu sedyelerimiz. Bu sedyeler negatif basınçlı sedyelerdir. Negatif basınçlı sedyeler ler. En önemli özelliği dışarıdan aldıkları temiz havayı hastamızla buluşturuyorlar, daha sonradan hastamızdan çıkan enfekte havayı filtreden temizleyerek dışarı veriyorlar. Sedyemizin etrafında kolları mevcut, bunlarla hastaya müdahale ediyoruz. Hastamızın transferi esnasında herhangi bir müdahaleye ihtiyaç olursa dört bir tarafı çevrili, ön ve arkasında bu kollar yardımıyla da transfer esnasında gereken müdahaleleri hastalarımıza yapmış oluyoruz. Sedyelerimizi koronavirüs veya başka bir virüse bağlı enfekte olan hastalarımızın transferinde kullanıyoruz“ dedi.
Alınan sedyelerin diğer sedyelerden farklı olduğunu belirten Usul, “Diğer sedyelerden farkı tamamen izole olmasıdır. Hastamızın dış ortamdan bağını kesiyor. Temiz hava sirkülasyonunu sağlıyor. Hastamızı transfer eden sağlık personelimizi hem de dış ortamda bulunan insanların güvenliğini sağlıyor. Tepeden tırnağa tek kullanımlık koruyucu giyiyorlar. Maskelerini kullanarak, gözlüklerini takıyorlar. Transfer esnasında hastaya müdahale etmek gerekirse açılmış gözlerden hastamıza dört bir yandan müdahale edebiliyoruz” diye konuştu.
Koronavirüs şüphesi taşıyan hastaların intikali sırasında ve daha sonrasında neler yapıldığını anlatan Usul, “Hastayı bir hastaneden diğer hastaneye transferini sağlıyoruz. Transferi sağladıktan sonra ekibimizin kıyafetlerini tıbbı atıklara atıyoruz. Daha sonra hem sedyemizin hem de transferde kullandığımız ambulansı temizlik işleminden geçiriyoruz. Ambulansın içindeki tüm tıbbi cihazları yaklaşık 2 saat bir temizlik işlemine tabi tutuyoruz. Hem sıvı özel makinalarla içini dezenfekte ediyoruz, bir sonraki kullanımına hazır hale getiriyoruz” diye konuştu.
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