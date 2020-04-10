Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de ilk resmi koronavirüs vakasının açıklanmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Peki bu bir aylık dönemde duygu durumumuz, harcama planlarımız ve normale dönüş beklentilerimiz nasıl değişti? Tüketici davranışları analiz kuruluşu Twentify, koronavirüs salgını kapsamında yaptığı “Korona Günlükleri” araştırmasıyla Türkiye’nin son haftalarda değişen ruh halini analiz etti.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre salgının ilk zamanlarındaki şok ve onun getirdiği endişenin, normalin üzerinde olmasına karşın azalışa geçtiğini gösteren analiz, tüketim planlarımızda ise temel gıda ve temizlik ürünleri harcamalarını artırıp, giyim ve tatil harcamalarını kısmaya devam ettiğimizi gösterdi.

Kuruluşun haftalık bazda Türkiye temsili yürütülen “Duygu-Durum Takibi” çalışmasına göre son bir haftada ekonomik endişeler korunmakla birlikte genel ruh halindeki “tedirginlik” düşüşe geçti.

Bu düşüşe karşılık genel ruh halinde “sinirlilik” yükseldi. Birçok konuda olduğu gibi insanların sağlıklarını da başkalarına göre karşılaştırmalı değerlendirdiğine dair işaretleri içeren analize göre Covid-19 Türkiye’de görülmeye başladığından bu yana daha önce stabil bir seyri olan “Sağlık Durumu” değerlendirmesi de giderek artıyor.

EN ÇOK GİYİM VE TATİL KISILDI

Genel harcama planlarında da önceki haftaya göre önemli bir değişiklik görülmüyor. Araştırmaya göre tüketicilerin “Temel Gıda Ürünleri” ve “Temizlik Ürünleri” harcamalarını artırıp, “Giyim” ve “Tatil” harcamalarını kısma eğilimleri bu hafta da devam ediyor.

NORMALE DÖNÜŞ NE ZAMAN?

Türkiye’yi temsil edecek şekilde örneklendirilen, 1000 katılımcıyla mobil araştırma metodolojisi ile gerçekleştirilen araştırmaya göre geçen haftalarda salgının etkisinin bu yılın ilk 6 ay içinde biteceğini ifade edenlerin önemli bir kısmının, bu son hafta itibariyle normal hayatımıza dönmek için 2020'nin ikinci yarısını beklememiz gerektiğini düşünmeye başlamış olduğu görülüyor.

“Normale dönüş 2020’nin ilk 6 ayı içerisinde gerçekleşir” diyenlerin oranı 31 Mart’ta yüzde 62 iken, 8 Nisan’da yüzde 47’ye gerilemiş. Araştırmaya göre “Normalleşme için 2020’nin son 6 ayını beklemek gerek” diyenlerin oranı ise yüzde 34’ten yüzde 49’a çıkmış durumda.

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