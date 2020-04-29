Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul Esenyurt'taki bir özel hastaneye giden M.G. koronavirüs testi yaptırmak isterken kendisinden ücret istenildiğini öne sürdü. Bunun üzerine öfkelenen M.G. hastane girişine park ettiği aracına binerek acil girişine birkaç kez çarptı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre yaşanan olay hastane çalışanlarınca görüntülendi. Öfkeli vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından mala zarar verme suçundan gözaltına alındı. Nefesinin daraldığını şikayet etmesi üzerine Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürülen M.G. hakkında koronavirüs şüphesi taşımadığına dair rapor düzenlendiği öğrenildi. İfadesi alınan M.G. savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada koronavirüs belirtisi olan hastalardan herhangi bir ücret talep edilmediği, söz konusu hastanın Covid-19 belirtisine sahip olmadığı halde, Covid 19 tanısı testi istediği kaydedildi. Açıklamada, hastanedeki olay şöyle anlatıldı:

"BAKANLIK ALGORİTMASINA GÖRE"

“28.04.2020 tarihinde hastanemizde gerçekleşen şiddete dayalı olayla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına tarafımızdan bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Sağlık Bakanlığı yönetiminde koronavirüs salgını sebebiyle oluşturulan algoritmaya göre, herhangi bir özel hastaneye başvuran hastaların muayene ve tetkikleri yapıldıktan sonra COVID-19 tanısı konulması halinde süreç boyunca oluşan ve oluşacak tüm masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmakta, hastadan herhangi bir ücret alınmamaktadır. 28.04.2020 tarihinde, saat 19.00 civarında gerçekleşen söz konusu olayda; ilgili şahıs hastanemizin acil servis birimine gelerek ve herhangi bir somut COVID-19 belirtisine sahip olmadığı halde, COVID-19 tanısı için gerekli testlerin yapılmasını istemiştir.

"MASRAFI DUYMASIYLA BİRLİKTE..."

O sırada acil servis birimimizde görevli hekimimiz gerekli muayeneyi yaptıktan sonra COVID-19’a ilişkin bir bulgu gözlemlemediğini ancak istediği takdirde gerekli tetkik ve tahlillerin yapılabileceğini aktararak, şahsı acil servis birimimizim bankosuna yönlendirmiştir. O sırada bankoda görev yapan çalışma arkadaşlarımız şahsa ilgili algoritma doğrultusunda uygulanması gereken süreci anlatmış, ilgili tetkik ve tahlillerin masrafı kendisine bildirerek onayını istemiştir. Masrafın telaffuz edilmesiyle birlikte, şahıs beklenmeyen bir biçimde sözlü şiddete başvurmuş, hastanemizde sürdürülen sağlık hizmetlerinin aksamasına ve acil servis birimimizde tedavi alan/almaya hazırlanan hastalarımızı rahatsız edici davranışlarda bulunmaya başlamıştır.

"KONU YARGIYA İNTİKAL ETTİ"

Şahıs ilgili görevlilerimizin uyarılarına aldırış etmeden, acil servis kapısından çıkarak binamızın otopark kısmında duran özel aracına binmiş ve zarar verme kastıyla binamızın girişine birkaç kez çarparak, binamızda maddi zarara, ayrıca hem personelimizde hem de hastalarımızda korku ve paniğe neden olmuştur. Bu nedenle 155 aranarak polis çağrılmış ve saldırgan kişi gelen polis ekipleri eşliğinde karakola götürülmüştür. Şahıs hakkında şikayetçi olunmuş ve konu yargıya intikal etmiştir."