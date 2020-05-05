Sağlık Bakanlığı tarafından, enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Covid-19 tanısı alanların evde beslenen hayvanları öpmekten kaçınması, yiyecek ve içeceklerini onlarla paylaşmaması ve mümkün olduğunca evcil hayvan ile temasta bulunmaması gerektiği belirtildi.
AA'nın haberine göre, Bakanlık tarafından hazırlanan, pandemi döneminde evcil hayvanların bakımına yönelik tedbirler güncellenerek Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Yeni koronavirüsün esas olarak insandan insana bulaştığına işaret edilerek, tedbirler doğrultusunda bu dönemde evcil hayvanların ev dışındaki insanlarla veya diğer hayvanlarla yakın temasta bulunmaması önerisinde bulunuldu.
"HALKA AÇIK PARK VE YERLERDEN KAÇINILMALI"
Köpeklerin bir tasma kullanılarak gezdirilmesi, diğer insanlardan ve hayvanlardan en az 2 metre uzakta tutulması gerektiği vurgulanarak, bu süreçte alınması gereken diğer tedbirler şöyle sıralandı:
"- Çok sayıda insanın ve köpeğin toplandığı halka açık park ve yerlerden kaçınılmalı.
- Evcil hayvan ile temas sonrası eller yıkanmalı veya dezenfekte edilmeli.
- Evcil hayvanın hastalanması halinde veya evcil hayvanın sağlığı hakkında endişe edilmesi durumunda veteriner hekimle konuşulmalı.
- Kovid-19 olan bir kişiyle temas ettikten sonra, Kovid-19'a neden olan virüsle enfekte olduğu bildirilen az sayıda hayvan vardır. Ancak, Kovid-19 hastalığınız varsa, evde beslenen hayvanları öpmekten kaçınılmalı, yiyecek ve içecekler onlarla paylaşılmamalı, mümkün olduğunca evcil hayvan ile temasta bulunulmamalı.
- Kovid-19 hastalığınız varsa, tedavi süresince mümkünse evcil hayvanlar için başka bir evde bakım sağlanmalı.
- Kovid-19 hastalığınız varsa ve evcil hayvanınıza bakmanız veya hayvanların etrafında olmanız gerekiyorsa, maske kullanılmalı ve onlarla etkileşime girmeden önce ve sonra eller yıkanmalı veya dezenfekte edilmeli.
- Evcil hayvanınızda hastalık bulguları varsa, veteriner hekimin uygun görmesi halinde, evcil hayvanınızın testleri Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Veteriner Kontrol Enstitülerinde yapılmalı.
- Kovid-19 pozitif saptanan kedi veya köpeklerin 14 gün izolasyonunu sağlanmalı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!