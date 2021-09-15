Koronavirüs tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü dalga
Türkiye koronavirüs salgınında dördüncü dalgayı yaşıyor. Salgındaki ilk dalga 2020'nin ilkbahar, ikinci dalga aynı yılın kış aylarında; üçüncü dalga ise 2021'in ilkbahar aylarında görülmüştü. Nisan 2021'deki seviyelere günlük vaka sayıları ulaşmamış olsa da günlük ölüm sayıları yaklaştı.
Fakat buna rağmen aşılama istenen seviyelere ulaşamadı.
14 Eylül itibarıyla 18 yaş üzerin nüfus başına aşılamanın en düşük olduğu iller Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman oldu.
3 Eylül ile biten haftanın verilerine göre kişi başına en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü kentler ise Rize, Bayburt, Aksaray, Kayseri ve Konya oldu.
Sağlık Bakanı Koca 9 Eylül'de yaptığı açıklamada önlemlere de eski ciddiyetle uyulmadığından bahsetti:
"Bugün hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir.
"Bu kadar aşıya rağmen vaka ve can kayıplarının geçen yıla rağmen neden daha yüksek olduğunu sorabilirsiniz. Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık.
"Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz, tedbirleri ise eski ciddiyette sürdürmüyoruz."
Eski Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ise hükümetin Bilim Kurulu'nu dinlediğini fakat toplumda pandemi yönetimi konusunda "kendi doğru bildiğini yaptığını" söyledi:
"Hasta yönetimi ve hastalığın yönetimi konularında Bilim Kurulu'nun görüşleri dikkate alındı. Ama toplumda pandemi yönetimine gelince elbette ki hükümet, görüşleri almakla beraber kendi doğru bildiğini yaptı."
Öte yandan Türkiye'de geliştirilen Turkovac aşısının da acil kullanım onayına başvurmaya hazır olduğu açıklandı.
Koronavirüs tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü dalga/koronavirus-tablosu-verilerle-turkiye-de-dorduncu-dalga-3192595
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