NBA'DE 7. VAKA

Nets'in açıklamasında hangi isimlerin korona virüse yakalandığı belirtilmedi. ABD basınına açıklamalarda bulunan Durant, testin pozitif çıktığı ve kendisini iyi hissettiğini söyledi. Bunun yanı sıra Durant'ın hiçbir belirti göstermemesine karşın koronavirüse yakalandığı ve girdiği 4 testin de pozitif çıktığı açıklandı. NBA'de koronavirüse yakalananların sayısı da, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant ve Brooklyn Nets'in 3 oyuncusuyla birlikte 7'e yükseldi.