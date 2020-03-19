Koronavirüs: 'Sosyal mesafe' ve 'tecrit' nedir?

19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgınından korunmanın yollarından en etkilisi olarak sosyal mesafe ve kişilerin kendi kendilerini tecrit etmesi gösteriliyor. Peki bu ifadeler ne anlama geliyor?
Koronavirüs ya da grip belirtileri gösteren kişilere ve yurt dışınan son 14 gün içinde gelmiş olanlara, virüs taşıyor olması ihtimaline karşın evde kendi kendilerini tecrit etmeleri uyarısında bulunuluyor.
İşte kendini tecrit etme ve sosyal mesafe koyma konusunda bilmemiz gerekenler:
Sosyal mesafe, diğer insanlarla temastan kaçınmak anlamına geliyor.
Kamuya açık alanlarda, kalabalıklar için çok daha az vakit geçirmek, mümkünse bu alanlara hiç gitmemek de demek. Bunu sağlamanın bazı yolları var:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada "Bu süreçte en çok hassasiyet göstermemiz gereken husus, bireysel temizliğimize ve diğer insanlarla olan mesafemize dikkat etmektir. Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovid-19 tehdidi geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır" diye konuştu.
İnsanların kendilerini tecrit etmesi, dünyanın geri kalanıyla ilişkisini tamamen kesmek anlamına geliyor.
Ateşi yüksek olan ya da öksürük şikayeti olan herkes, kendisini toplumdan tecrit etmeye hazır olmalı. Yani 14 gün boyunca evinden hiç çıkmamalı.
Kişisel tecrit, sosyal mesafeden farklı olarak alışveriş ya da spor yapmak için bile evden dışarı çıkmamak demek. Çok mecbur kalırsa da dışarı çıktığında diğer insanlarla arasında fiziksel mesafe koymalı.
Covid-19 belirtileri gösteren herkes iyice havalandırılan bir odada, pencereyi ara ara açarak ve hiçbir ziyaretçi kabul etmeyerek en az 14 gün boyunca kalmalı.
Dışarıda yapılması gereken işleri için ise ailesinden ya da tanıdıklarından yardım istemeli. Örneğin market alışverişini arkadaşları yapıp kapının önüne bırakmalı. Evlere servis hizmeti veren restoran ve marketlerin bu hizmetinde de yararlanılabilir.
Bu semptomları yaşayanlar, başa çıkamayacak hale gelirse ya da 7 günün sonunda durum daha da kötüleşirse, ancak bu durumda 184'ü aramalı.
Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüksek ateş, öksürük ve nefes problemlerine yol açabiliyor. Sağlıklı bireylerde virüsü kaptıktan sonra bu semptomların görülmesi 5 günü buluyor.
Eğer akciğer, böbrek ve bağışıklık sistemi sorunları yaşayan ya da 65 yaşından büyük biriyle aynı evde yaşıyorsanız ve kişisel tecrit ya da sosyal mesafe uygulamanız gerekiyorsa, evin içinde bu kişiye 2 metreden daha fazla yaklaşmamanız gerekiyor.
Mutfak, salon gibi ortak alanlara bu kişi varken gitmeyin. Yokken gittiğinizde de olabildiğince kısa vakit geçirmeye çalışın. Siz girip çıktıktan sonra bu alanlar çok iyi şekilde havalandırılmalı.
Yemeklerinizi de eğer mümkünse kendi odanızda yemelisiniz.
Banyoda da tecrit altındaki kişinin kullanacağı havlu, evdeki diğer kişilerin kullandığı havludan ayrı tutulmalı. Bu kişi banyoyu ya da tuvaleti kullandıktan sonra her seferinde yerler her türlü yüzey silinmeli.
Tecrit altındaki bir kişiyle birlikte yaşayan herkes sık sık ellerini sabunla yıkamalı.
Tecrit altındaki herkes, eğer evde başkaları da yaşıyorsa, kullandığı mendil gibi kişisel malzemelerini çöpe atmadan önce ayrı poşete koyup poşet kapatılmalı, 72 saatin ardından herkesin ortak kullandığı çöpe atılmalı.
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