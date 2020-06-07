Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Covid-19 pandemisinin yarattığı korkunun yarattığı çeşitli psikiyatrik hastalıklar var. Başta bu kişiler olmak üzere pandemi döneminde çekindikleri için fiziksel olarak hastaneye gidemeyen ama öncesinde tedavi gören psikiyatri hastaları ve psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için geliştirilen online psikolojik destek sistemine “Korona Virüs Ruhsal Destek Programı” (KORDEP) adı veriliyor. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Rabia Bilici, KORDEP uygulamasından; Sağlık çalışanları, izolasyon ve karantinada kalanlar, yaşlı ve kronik hastalığı olanlar, geçirilmiş COVID-19 hastalığı bulunanlar, psikiyatrik ilaç tedavisine devam edenler, alkol-madde kullanım bozukluğu olanlar, çeşitli duygusal ve davranışsal sorunları bulunanlar yararlanıyor. KORDEP birçok kurumun iş birliği ile oluşturulsa da koordinasyonunu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yapıyor. Projede Erenköy - Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere; üniversiteler, ruh sağlığı meslek dernekleri ve birçok sivil toplum kuruluşu görev alıyor.

KORDEP’E ULAŞMAK İÇİN BU NUMARAYI ARAYIN

Sisteme olan ulaşılabilirliği oldukça basit olan KORDEP için yapılması gereken tek şeyin 0850 305 00 34 numaralı hattı aramak olduğu belirtiliyor. İhtiyacı olan kişiler kendileri veya yakınları için bu hattan kolaylıkla destek alabiliyorlar. KORDEP çağrı hattı, haftanın 7 günü, 08:00-24:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Çağrı hattının bünyesinde mülteciler için de Arapça bir hat bulunuyor.

672 KİŞİ GÖREV YAPIYOR

Projede ruh sağlığı alanında hizmet veren 358 kamu çalışanı ve 314 gönüllü olmak üzere toplam 672 kişi görev alıyor. Programda yer alan gönüllü ve görevliler için hazırlanan kapsamlı eğitim programı sonrasında bu eğitimi alan kişiler ilgili numaradan çağrı karşılamaya başlıyorlar.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Projenin 3 aşaması bulunuyor. KORDEP çağrı hattını arayan vatandaşlar; Psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları tarafından karşılanıyor. Görevliler arayan kişilerin risk düzeylerini belirliyor ve temel düzeyde psikososyal destek sunuyor. Kişinin ihtiyacı olması ya da yüksek risk grubunda bulunması durumunda kendisinin başka bir uzman tarafından yeniden aranacağı bilgisi verilip gerekli onayların alınmasından sonra hastanın kaydı 2.aşamada bulunan uzmanlara aktarılıyor. 2. aşama doğrudan Erenköy ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastaneleri tarafından yürütülüyor. Bu aşamada eğitimli ve deneyimli ruh sağlığı uzmanları, kişilerle telefon yoluyla ya da görüntülü görüşme şeklinde iletişime geçiyor. Birinci basamaktan yönlendirilenler veya ileri desteğe ihtiyaç duyan kişilere, alanında uzmanlaşmış profesyoneller tarafından hizmet sunuluyor. Kişinin ihtiyacı halinde 3.aşamaya yönlendirilmesi yapılıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DE DESTEK BİRİMİ VAR

3. aşamanın önceki aşamalarda yapılan değerlendirmelerde yüz yüze görüşme ya da medikal tedavi ihtiyacı olan kişiler için planlandığı belirtiliyor. Bu aşamada ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler, İstanbul ili içinde belirlenmiş psikiyatri polikliniklerine yönlendiriliyorlar. Prof. Dr. Rabia Bilici, “Çocuklar için de görevlendirilmiş bir birimimiz var. Destek talep edildiğinde Medeniyet Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları birimine yönlendirilerek gerekli tedavilerin alınması sağlanıyor” diyor.

ARAYANLARIN ÇOĞU PSİKİYATRİK TANISI OLANLAR VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR

KORDEP uygulamasından yararlananların sayısının fazlalığı, bunun önemli bir ihtiyaç olduğu konusundaki öngörülerin gerçekleştiğini gösteriyor. KORDEP hattına bu süreçte toplam 4435 çağrı yapıldığı ve karşılanan aramaların büyük bölümünün önceden psikiyatrik tanısı olup kronik hastalığı bulunan kişilerden oluştuğu belirtiliyor. Hastalık sürecinde Covıd-19 hastalığı geçirenler, ailesinde Covıd-19 hastalığı olanlar, salgın nedeni ile yakınını kaybedenler, sağlık çalışanları ve 60 yaş üzeri kronik hastalığı olanların da hattı arayarak destek aldıklarına dikkat çekiliyor.