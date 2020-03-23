23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomotiv sektörüne yönelik veri şirketi Cardata, Koronavirüs (COVID-19) salgınının otomotiv sektörüne etkilerini değerlendirdi.
Sıfır araca ulaşmanın bir süre daha zorlaşacağını vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yıl başında ön gördükleri 710 bin adetlik otomotiv pazarı tahmininin yaşanan salgın dolayısıyla azalmayacağını ifade etti.
Yalçın, "710 bin adetlik pazar tahminimizi Koronavirüs salgının yarattığı etkilere rağmen ertelenmiş talep, düşmeye devam eden faizler ve büyüme beklentileri nedeniyle hala koruyoruz. Ayrıca, markaların sene başında, daha bu salgın yayılmadan önce yüksek adetlerde üretim siparişleri vermesi de pazarı yukarıya taşıyacaktır. Koronavirüs salgınının önümüzdeki 3 ayda tedarik zincirinde yaratacağı sıkıntılara rağmen, birikecek talep Temmuz gibi satışa dönmeye başlayacak ve pazar yükselmeye devam edecektir" dedi.
'TOPLU TAŞIMA KULLANMAK İSTEMEYEN ARA ALIYOR'
Son iki senedir ertelenen talebin 2020 yılının başında araç siparişlerinde önemli ölçüde yükselişe neden olduğunu ve pazarı yukarı taşıdığını belirten Hüsamettin Yalçın, "Otomobil satın almak isteyenler Mart başına kadar çok ciddi bir talep yarattılar. Hatta birçok marka Nisan’dan Haziran’a kadar olan dönem için tüm araçlarını sattığını ve Temmuz’a gün yazdıklarını bile belirtti. Şu anda talep,Koronavirüs salgınına rağmen artarak devam ediyor. Çünkü, salgınla birlikte insanlar hijyen endişeleri sebebiyle toplu taşıma kullanmak yerine kendilerine ait bir otomobil satın almak istiyor. Bu da talebi canlı tutuyor. Tüm bu etkenler düşünüldüğünde Mart ve Nisan ayı satışlarının zaten gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu iki ay için toplamda 160 bin adet civarı bir otomotiv pazarı tahmin ediyoruz” diye konuştu.
'İKİNCİ ELDEKİ SUNİ ARTIŞ SÜRECEK'
Bu dönemde, ikinci el otomobillere olan talebin sıfır araca ulaşmada yaşanan zorluklar nedeniyle yüksek seyredeceğini de belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Yaklaşık 750 yetkili satıcıdan aldığımız fiyat bilgileri, yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor. İkinci el araç fiyatları Mart ayında da yükselmeye devam ediyor. Sıfır kilometre araç tedarikinin yetersiz olması nedeniyle cebinde parası olan müşteri ikinci ele yöneliyor. Böylelikle talep yine ikici ele kayıyor. Tüm bunların farkında olan ikinci el satıcısı da, araç fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi bu suni bir yükseliş. Yani piyasadaki satılan ikinci el araçlara göre olan bir yükseliş değil" dedi.
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