13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kononavirüs her geçen gün hayatımızdaki etki alanını genişletiyor. Tabii bu alanda en önemli konulardan birisi hastalığın teşhis ve tedavisi. Teşhis ve tedaviler şu anda tamamen devlet tarafından yürütülüyor. Ancak bir çok özel sağlık sigortası sahibi eğer virüs kaparlarsa sigorta kapsamında özel hastanelerde tedavi edilip edilmeyeceklerini merak ediyor. Konuyla ilgili geçen hafta 'Koronavirüs sigortalı başlığı ile bir yazı kaleme almıştık. Başlıktan da anlaşılacağı gibi koronavirüs tedavisi özel sigortalar kapsamında. Ancak şimdi bir bilgiye dayanmayan ve virüsün sigorta kapsamında olmadığına dair haberler olduğu için daha açıklayıcı olma adına bir daha kaleme alma ihtiyacı doğdu.
1-GENEL ŞARTLARDA İSTİSNA YOK
Öncelikle şunu belirtelim bir hastalığın sigorta kapsamında olmaması için ilk şart Hazine Müsteşarlığı'nın koyduğu Özel Sağlık Sigortası Genel Şartları'nda istisna edilmiş olması. Salgın hastalıkların istisna kapsamında olup olmadığına bir daha baktım. Herhangi bir istisna yok. Dolayısıyla sağlık sigortası olanlar virüsü kaptığında sigorta bunu karşılamak zorunda.
2-BAZI ŞİRKETLER ÖZEL ŞART KOYMUŞ OLABİLİR
Ancak bazı sigorta şirketleri 'özel şartları'nda bulaşıcı hastalıkları istisna etmişse bu durumda virüs tedavisi Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalığı 'Pandemi' ilan etmesinin ardından kapsam dışı kalabilir. Bunun için sigorta poliçenizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Aynı sigorta şirketi bir sigortalıyı salgın hastalık istisnası kapsamında bu hastalık bazında sigorta kapsamı dışında bırakıp başka bir sigortalı için istisna koymuş olmayabilir. Bazı sigorta şirketleri sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmesini şart koşuyor. Bu nedenle henüz Sağlık Bakanlığı henüz bu ilanı yapmasa bile eksi bir açıklama yapılmadıkça Dünya Sağlık Örgütü'nün ilanı yeterli.
3-ZATEN DEVLET İZİN VERMİYOR, SİGORTA DEVREYE GİREMİYOR
Ancak fiili olarak şu anda devlet zaten özel hastaneleri hastalıkla ilgili yetkilendirmediği için sigorta devreye giremiyor. Özel hastane ne teşhis ne de tedavi alanında devreye giremiyor. Pandemi ilan edildikten sonra bu hastalığa ilişkin özel hastanelerde hastalığın teşhisini yapacak kit olmadığı için doğrudan tüm tedavi ve kontroller devlet hastaneleri tarafından yapılıyor ve yapılması gerekiyor. Yani özetle virüsün teşhis ve tedavisinde sağlık sigortası geçerli değil demek son derece anlamsız. Özel hastaneler şu aşamada Covid 19 teşhis ve tedavisi konusunda yetkili olmadıklarından harcama yapılamıyor. Harcama olmayınca da sağlık sigortası çalışmıyor.
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