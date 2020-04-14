14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başkent'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle karantinaya alınan sağlık personelinin test yaptırması gereken eşinin yardımına, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Birsen Cevahiroğlu Teke koştu.
İl Sağlık Müdürlüğünde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan bir sağlık personelinin kontrollerde Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi. Hastanede karantinaya alınan personelin temaslı olduğu kişilerden de test alınması istendi. Bunun üzerine ilk olarak sağlık personelinin eşine telefonla ulaşılarak test için hastaneye gelmesi gerektiği bildirildi.
Biri 5 aylık diğeri 5 yaşında iki çocuğu bulunan anne, yakınlarının şehir dışında bulunması nedeniyle çocuklarını bırakabilecek birini bulamadı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğüyle temasa geçen sağlık personelinin eşi, çocuklarını bırakamadığı için hastaneye gidemediğini iletti. Durumdan haberdar olan Başhekim Yardımcısı Dr. Teke, anne ve çocuklarının yardımına koştu. O an hekimliği bir kenara bırakan Teke, babaları hastanede karantinada, anneleri de test için sağlık kuruluşuna giden çocuklara baktı.
Bebeği ayağında sallayan ablasıyla da oyunlar oynayan Teke, onlara annelerinin yokluğunu aratmadı. Annelerinin hastanede bulunduğu birkaç saat içinde çocukları yalnız bırakmayan Teke, dayanışmasıyla meslektaşlarının da takdirini kazandı.
'ARKADAŞIMIN AİLESİNE YARDIMCI OLDUM ÇOK MUTLUYUM'
AA muhabirinin görüştüğü Dr. Birsen Cevahiroğlu Teke, Kovid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde sağlık personeline yapılan rutin kontrollerde pozitif vakaların çıkabildiğini söyledi. Bazı personelin çocuklarının bulunduğunu ve bu süreçte ailelerinin ve temaslı olduğu kişilerin kontrolünü yaptırdıklarını aktaran Teke, "Bugün ilginç bir olay oldu. Bebeği olan bir arkadaşımızı hastanede yatırdık. Eşinin de tetkiklerinin yapılması gerekiyordu. Ona yardımcı olduğum için mutluyum. Arkadaşımızın ailesine yardımcı olmak istedim. Çok mutluyum" ifadesini kullandı.
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