İHA

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, 400 ile 800 kilogram ağırlığında olan boğaları büyük özenle bakıyor.

İHA'nın haberine göre kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri öncesi boğalarını güreşlere hazırlayan boğa yetiştiricileri kampa aldıkları boğalarına, sabah yürüyüşü ve koşu ile spor yaptırıyor. Pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.

21 GÜN KAYBOLAN BOĞASI BİR ANDA ÇIKIP GELİNCE İSMİNİ KORONAVİRÜS KOYDU

10 yıldır boyacılıkla uğraşan İsmail Yıldırım 600 kilogram ağırlığındaki boğasına ilginç bir isim taktı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hayatı resmen felç eden koronavirüs ismini boğasına taktı.

Yıldırım, “Şu anda dünyada ve ülkemizde koronavirüs hastalığı isminden oldukça çok söz ettiriyor. Biz de arenalarda boğamızın da kendinden söz ettireceğini düşündüğümüz için isimini Koronavirüs koyduk. Aslında hikayesi yaylada başladı. Boğamız yaylada 21 gün kayboldu. Aradık ama bulamadık. Bir anda çıkageldi. Biz de o gün ismi bir anda ortaya çıkan Koronavirüs olsun dedik” dedi.

Boğanın ismini takan 15 yıldır boğacılıkla uğraşan Hasan Badur, “Bu gelenek bize atalarımızdan yadigar. Boğa bakmak emek ister. Çocuk bakar gibi boğalarımıza bakıyoruz. Onlara ilginç isimler takıp, güreşlere hazırlıyoruz. Çoğu boğacı boğanın isminin karakteriyle eşleştiğini bile düşünür. Dünyada ve ülkemizde son günlerde yaygın olan bu hastalığı bizler de yakından takip ediyoruz. İsmail abinin boğasının da ismi yoktu. Korona ismini takalım dedim, o da uygun gördü. Ülkemizde koronavirüs yok diyorlar. Koronavirüs bizim köyde” diyerek açıklamalarda bulundu.