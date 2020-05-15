Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Türkiye Futbol Federasyonu, 12 Haziran'da liglerin başlamasına karar verse de kulüplerden art arda gelen koronavirüs vakaları durumu çıkmaza soktu. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; futbol camiası, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasının zor olduğu görüşünde birleşirken, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in "Hiç gündemimize gelmedi" dediği "Maçları tek şehirde tamamlama" ve "Sezonun iptal edilmesi" seçenekleri yeniden konuşulmaya başlandı.

TFF'NİN PROTOKOLÜ 9 GÜNDE ÇÖKTÜ!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla liglerin "şimdilik" 12 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı. TFF önceki gün bu kararda revizeye giderek "Süper Lig'in 12 Haziran'da, 1. Lig'in 19 Haziran'da, 2. ve 3. Lig'in 18 Temmuz'da, amatör liglerin ise 18 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Kulüpler de federasyonun açıkladığı "Futbola Dönüş Protokolü"ne uygun şekilde idmanlara başladı. Futbolun bol temaslı bir oyun olmasından ötürü nasıl uygulanacağı şeklinde tartışmalara neden olan protokol, 6 Mayıs'tan bu yana geçen 9 günlük süreçte yaşananlarla adeta rafa kalktı. Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Galatasaray; 1 Lig'den BB Erzurumspor, Giresunspor, 2. Lig'den ise Sancaktepe, bu süreçte pozitif vaka açıklayan ekipler oldu. İlerleyen günlerde farklı takımlarda da vakaların olmasına yönelik endişeler artarken bu tabloda liglerin, -bir de deplasmanlı şekilde- nasıl başlayacağı merak konusu.

6 MAYIS'TAN BU YANA 28 VAKA!

7 Mayıs

Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'nde 1 çalışanda koronavirüs tespit edildi.

9 Mayıs

Beşiktaş'ta 1 futbolcu ve 1 antrenörde koronavirüs.

12 Mayıs

Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'nde 1 çalışanda daha virüs.

13 Mayıs

- Fenerbahçe'de 1 yönetici virüse yakalandı.

- BB Erzurumspor'da aralarında futbolcuların da bulunduğu 11 kişide virüs tespit edildi.

- Giresunspor'un kulüp doktorunda korona vakası.

14 Mayıs

- Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, 1 futbolcu dahil olmak üzere 8 kişide koronavirüs.

- Kasımpaşa'da 2 futbolcuda koronavirüs.

- Galatasaray'da performans ekibindeki 1 kişide koronavirüs.

LİGLERİN ERTELENDİĞİ 19 MART'TAN BU YANA VAKA SAYILARI

Beşiktaş: 10

Galatasaray: 5

Fenerbahçe: 3

Kasımpaşa: 2

Başakşehir: 1

Ankaragücü: 1

BB Erzurumspor: 11

Sancaktepe: 9

İnegölspor: 2

Ümraniyespor: 1

Tuzlaspor: 1

Giresunspor: 1

ÖNLEMLERE RAĞMEN FUTBOL KORONADAN KAÇAMADI

TFF'nin dönüş protokolünün yanı sıra koronavirüse karşı kulüplerin kendi aldığı önlemler de koronavirüsün yayılma hızına engel olamadı. Tüm kulüpler tesislerini dezenfekte ettirirken Beşiktaş idmanlara başladığı esnada tesislerin girişine dezenfektan kabini de yerleştirmişti. Avrupa basınında da manşet olan bu uygulamaya rağmen siyah-beyazlılar, şu anda en çok vaka çıkan Süper Lig ekibi konumunda. Koronavirüse karşı protokolden çok önce sıkı önlemler alan Kasımpaşa'da da buna rağmen 2 futbolcunun testi pozitif çıktı.

SEYAHAT VE KONAKLAMA BÜYÜK SORUN

TFF, maçların tek şehirde oynanmayacağını, bu konunun gündeme bile gelmediğini açıklamıştı. Ancak kontrollü şekilde, dar gruplarla başlanan idman sürecinde bile vakaların artarak devam etmesi, liglerin deplasmanlı şekilde nasıl oynanacağı konusunda soru işaretlerini artırdı. Uçakla yapılacak seyahatler ve farklı otellerde gerçekleşecek konaklamalar, önlemler ne olursa olsun koronavirüs için büyük bir risk olarak görünüyor.

ÖZDİLEK'İN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU: AÇIKLAMIYORLAR!

11 kişide koronavirüs tespit edilen BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in dünkü sözleri de gündeme bomba gibi düştü. TFF'ye ligleri oynatma ısrarı nedeniyle tepki gösteren Özdilek, "Süper Lig ve 1. Lig'de, test yaptırmadan antrenmanlara başlayan takımlar olduğunu biliyorum. Bazı takımlar bir negatif sonuç aldıktan sonra 2. testi yaptırmıyor. Birçok takımda çıkıp, söylemediklerini de biliyorum." ifadelerini kullandı.

DÜREN'DEN "PROTOKOL ALT LİGLERDE UYGULANAMAZ" İTİRAFI VE "İPTAL" SÖZLERİ

UEFA ve TFF Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren, geçtiğimiz gün Habertürk'e verdiği röportajda protokolün alt ligler için tesisleri modifiye etmeden uygulanamaz olduğunu söylemiş ve pozitif vakalar için ise "Görüntü o gün ona uygun gözükmeyebilir. Ligler oynanmayabilir" yorumunda bulunmuştu.

"SALGIN HASTALIK TFF'Yİ AŞAR, ONAYSIZ BAŞLANGIÇ HUKUKİ SORUMLULUK GETİRİR"

Spor hukuku uzmanı avukat Emin Özkurt da Habertürk'e verdiği röportajda TFF'nin Sağlık Bakalığı ve Bilim Kurulu onayı olmadan ligleri başlatamayacağını vurgulamıştı. Özkurt salgın hastalık konusunun TFF'nin yetki sınırlarını aştığını belirterek "Eğer TFF, ligleri Sağlık Bakanlığı onayı olmadan başlatırsa ve futbol ailesinin herhangi bir mensubu sağlık sorunu yaşarsa, gerek TFF gerekse hastalanan futbolcunun kulübü ortaya çıkacak sonuçtan hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulabilir" demişti.