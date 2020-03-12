12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 3 haftadır zor günler geçiren ve vaka sayısındaki artışın önüne geçemeyen İtalya’da, bir hemşirenin koronavirüs ile savaşmaktan “fiziksel olarak yorgun” olduğu ve koruyucu maskenin yüzünde bıraktığı derin izleri paylaşması gündem oldu.
New York Post'ta yer alan habere göre; Milano'da hemşire olan Alessia Bonari, “Fiziksel olarak yoruldum çünkü koruyucu cihazlar kötü” dedi.
Bonari, gözlerinin etrafında ve alnında taktığı maske nedeniyle koyu morlukların olduğu bir fotoğrafını paylaştı. Koruyucu kıyafetin terlettiğini ve onu bir kez giyindikten tuvalete gidemediğini, 6 saat boyunca su içemediğini söyledi.
Hemşire Bonari, ülkede pozitif test edilen 10.000'den fazla kişiyi tedavi etmeye çalıştıktan sonra artık korktuğunu dile getirdi.
Bonari, "Ben bir hemşireyim ve şu anda bu acil durumla karşı karşıyayım. Ben de korkuyorum ama alışverişe gitmeyeceğim için değil; işe gitmekten korkuyorum. Korkuyorum çünkü maske yüze iyi yapışmayabilir veya yanlışlıkla kirli eldivenlerle kendime dokunmuş olabilirim.
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