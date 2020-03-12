Bonari, "Ben bir hemşireyim ve şu anda bu acil durumla karşı karşıyayım. Ben de korkuyorum ama alışverişe gitmeyeceğim için değil; işe gitmekten korkuyorum. Korkuyorum çünkü maske yüze iyi yapışmayabilir veya yanlışlıkla kirli eldivenlerle kendime dokunmuş olabilirim.