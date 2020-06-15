Google Arama Trendleri raporu son haftalarda kullanıcıların koronavirüs salgını sürecindeki yeni duruma uyum sağladıklarını ve davranışlarının daha tutarlı hâle gelmeye başladığını gözler önüne serdi.
Veriler, sokağa çıkma kısıtlamasının aşama aşama azaltıldığı ülkelerde okulların ve mağazaların ne zaman açılacağı ile ilgili soruların arttığını gösteriyor. Kısıtlamaların kapsamı koronavirüsün mevcut durumuyla ilişkili olarak her ülkede farklılık gösteriyor.
Örneğin, mağazalar ve okullar Almanya’da ve Hollanda’da yeniden açılırken İngiltere’de bu konuyla ilgili belirsizlik hâkim. Google Arama Trendleri raporuna göre, geçtiğimiz iki haftada tüketiciler Türkiye’de “ne zaman açılacak”, İngiltere’de “ailemi ne zaman görebilirim”, Almanya’da “spor salonları ne zaman açılacak”, İspanya’da “açık dişçiler”, Polonya’da “açık anaokulları”, İtalya’da ise “açılan kuaförler” kelimelerini arattı. Türkiye’de aynı zamanda “üniversite sınavı”, “kapıda ödeme” ve “sipariş takip” aramaları artış gösterdi.
Koronavirüs ile ilgili umut verici gelişmeler olsa da bir yandan belirsizliğin devam etmesi insanları zihinsel ve fiziksel sağlıklarını korumaya odaklanmaya yönlendiriyor. Trendlerden elde edilen veriler, Rusya’da “zihin sağlığı”, Danimarka’da “vücut kitle endeksi”, İspanya’da “online spor”, Polonya’da “dash diyeti” ve Türkiye’de ise “D Vitamini”, “ateş ölçer” ve “Ramazan Bayramı” aramalarının artışta olduğunu gösteriyor.
YABANCI DİLE TALEP YÜZDE 500 ARTTI
Verileri değerlendiren Google’ın küçük ve orta büyüklükteki kurumlara yönelik hizmetleri alanındaki partnerlerinden EG Bilişim Teknolojileri’nin CEO’su Gökhan Bülbül, yeni normalde tüketicilerin nelere önem verdiğini anlamanın önemine dikkat çekti. Müşteri ihtiyacına hızlı cevap vermenin ilerleyen süreçlerde marka algısına olumlu katkı sağlayacağını söyleyen Bülbül, hedef kitleye ulaşmanın en etkili ve kolay yolununsa doğru uygulanan dijital pazarlama stratejisinden geçtiğine vurgu yaptı.
Verilere göre zamanlarının çoğunu evde geçiren insanlar, online eğitim videolarını daha fazla izlemeye başladı. Global YouTube verileri, “dil öğrenimi” ile ilgili derslerin izlenme süresinin geçen yıla göre yüzde 500'ün üzerinde arttığını gösteriyor.
Veriler, başlığında “yeni başlayanlar için” veya “adım adım” geçen YouTube videolarının yüzde 65'in üzerinde, başlığında “evde” kelimesi geçen “nasıl yapılır” videolarını yüzde 50'nin üzerinde ve “gitar videoları” ile ilgili eğitici içeriklerin izlenme süresinin ise yüzde 40'ın üzerinde arttığına işaret ediyor.
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