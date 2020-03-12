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Diyabet hastası olduğu bilinen Amerikalı sinema oyuncusu Tom Hanks, Elvis Presley’in hayatıyla ilgili bir film çekmek üzere gittiği Avustralya’da eşi Rita Wilson ile yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Paylaşımında karantina altına alınacakları bilgisini veren Hanks, gelişmeler konusunda dünyayı haberdar edeceklerini söyledi.

Hanks ve eşi Wilson, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu. Tom Hanks, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Merhaba millet! Rita ve ben burada Avustralya’dayız. Soğuk algınlığımız ve bazı vücut ağrılarımız gibi biraz yorgun hissettik. Rita’nın gelip, giden bazı titremeleri vardı. Hafif ateşler de... Bir şeyleri doğru yapabilmek adına, koronavirüs için test yaptırdık ve pozitif bulundu. Eşimin durumu şu anda iyi… Sonra ne yapacağız? Sağlık görevlilerinin uymamızı istediği bazı protokolleri var. Eşim ve ben, halk sağlığı ve güvenliği gerektirdiği sürece test edilecek, gözlemlenecek ve izole edileceğiz. Dünyayı haberdar edeceğiz.

VİRÜS NASIL BULAŞTI?

ABD ve İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ünlü çift, büyük olasılıkla virüsü Avustralya'da kaldıkları lüks dairede kaptı. Geceliği bin 100 dolar olan bu lüks komplekste kendilerinden önce kalan Çinli bir turiste 28 Ocak'ta yapılan Covid- 19 testinin sonucu da pozitif çıkmıştı.

Salgının başlangıç noktası olan Wuhan'dan gelen bu Çinli turist Avustralya'daki ilk corona virüs vakalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Tom Hanks'in Tip 2 diyabet hastası olduğu biliniyor. Aktör bir süre önce bu konuda bir açıklama yapmış ve “Ben yeni Amerikan neslinin aptalca, sağlıksız ve hatalı beslenmesi sonucu Tip 2 diyabet hastası oldum” diye konuşmuştu.