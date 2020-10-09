Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor

DHA

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Akova ve Prof. Dr. Serhat Ünal önderliğinde, 20 farklı merkezde başlatılan koronavirüs aşısı Faz-3 aşamasına, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse öncülüğünde başlandı.

150 SAĞLIK ÇALIŞANINA UYGULANDI

Ege Bölgesi'nde SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde 7 Ekim 2020 tarihinde Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu´nun da eşlik ettiği organizasyonla aşı çalışmasının başlatıldığını söyleyen Prof. Dr. Şükran Köse, aşı çalışmasında gönüllülüğün anahtar rol oynadığını belirterek, aşının ilk gönüllülerinin Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık, Doç. Dr. Kayı Eliaçık, Prof. Dr. Servet Akar, Prof. Dr. Aliye Tosun, Prof. Dr. Özgür Tosun ve Doç. Dr. Dilek Solmaz olduğunu dile getirdi. Aşının ilk gönüllüleri olarak, bu tarihi gelişmenin önderleri olduklarını vurgulayan Köse, gönüllülere şükranlarını iletti. Bugüne kadar gönüllü olan yaklaşık 150 sağlık çalışanına aşı uygulandığını ancak bugün itibarıyla ciddi bir yan etki gözlenmediğini anlatan Prof. Dr. Köse, "Yapmış olduğumuz bu Faz-3 çalışmasıyla aşının insanları yeterince koruyup koruyamadığını ve ne kadar antikor oluşturduğunu gözlemleme fırsatımız olacak. Bu çalışmada yer almanın bir enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji hocası olarak beni oldukça heyecanlandırdığını da belirtmek isterim. Yapılan aşı çalışmalarının insanlık ve insanlarımız için umut verici olacağını temenni ediyorum" diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN DESTEK

Türkiye´de aşı denemelerinde bulunan 20 merkezden biri olmanın gurur verici olduğunu belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise "Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü aşı çalışmasının önemli bir ayağı hastanemizde yapılmaya başlandı. Son derece güven verici bir ortamda katıldığımız bu aşı çalışmasında sağlık çalışanları olarak gönüllülük esasıyla katkıda bulunuyoruz. Hastanemizde özellikle aşı konusunda daha deneyimli olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'ndeki hekim arkadaşlarımız başta olmak üzere aşı çalışmasına katılım gerçekleşmiştir. Ege Bölgesi´nin pek çok yerinden aşı için gönüllü sağlık çalışanı bulunuyor. Bakanlığımız en hızlı şekilde sonuç alıcı çalışmaları yaparak, vatandaşlarımız için sağlık hizmeti sunma çabası içindedir. Bu süreçte hastanemiz gibi deneyimli ve bilgili merkezler de destek sunuyor. Aşı çalışmasının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DA DAVET EDİYORUM'

Aşı çalışmasına gönüllü olarak katılan sağlık çalışanlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık, sağlık çalışanları olarak kendilerine tanınan öncelikten memnun olduklarını dile getirerek, gönüllü olarak bu aşı çalışmasına katıldığını ifade etti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kayı Eliaçık ise "Ülkemizin iştirak ettiği ilk Faz-3 çalışmasına gönüllü olarak katıldım. Bundan mutluluk duyuyorum. Diğer sağlık çalışanları arkadaşlarımızı da bu aşı çalışmasına davet ediyorum" dedi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşı çalışma grubunda yer alan Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği'nden Dr. Bayram Nallı ise şöyle konuştu: "Zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sadece sağlığımızı değil ekonomik, sosyal hayatımızı da etkiledi. Birkaç aydır bu aşı çalışmasını biz de yakından takip ediyor ve ilgileniyoruz. Uzun süre çok çeşitli araştırmalar yaptık. Nihayetinde aşılarımız geldi, gönüllü olan sağlık çalışanlarımıza uyguladık. İnşallah faydalı olur."