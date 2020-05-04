İngiltere Premier Lig'de önümüzdeki sezonun planlamasında maçların seyircisiz oynanma ihtimali masaya yatırılıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Premier Lig yönetiminin önümüzdeki sezonun tamamının seyircisiz oynatılabilme ihtimalini kulüplere sunduğu belirtildi. Gerekçe olarak ise koronavirüs aşısı bulunmadan virüsün bulaşıcılığının bir önlemi olmayacağı düşüncesi...

Bu durumda kulüplerin gelirlerinin de seyircisiz maçlar sebebiyle bir hayli düşeceği öngörlürken yayın geliri dışında bir gelirin kalmaması kulüplerin yaz transfer döneminde suskun kalmasına neden olacak.

İngiltere'de hükümet yetkilileri ve Premier Lig yönetiminin 7 Mayıs'ta bir araya geleceği ve futbola geri dönüş için bir karara varılması bekleniyor.