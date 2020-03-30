30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde, İstanbul'da bu sabah çok olumlu bir tablo ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Haritası'nda kent genelinde ulaşımın yüzde 13'e kadar düştüğü görüldü.
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"PAZAR GÜNÜNÜ YÜZDE 95 EVDE GEÇİRDİ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün basına yaptığı açıklamada, alamayacakları hiçbir tedbirin bulunmadığını belirterek, "Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı. Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. Şu anda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat eve çekildi. Yarını ve öbür günü de izleyeceğiz" demişti.
TEK HANELİ PLAKALAR TRAFİĞE ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği taksiler dün gece 00.00'dan itibaren plakaların son hanesine göre trafiğe çıktı. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan karara göre, plaka hanesi tek olan taksiler bugün trafiğe çıkarken, çift olanların ise yarın trafiğe çıkacağı öğrenildi.
TOPLU TAŞIMADA OTURMA DÜZENİ UYGULANIYOR
Bunun yanı sıra toplu taşımada seyrek oturma düzeni de uygulanmaya devam edildi. Otobüslerde yolcuların çiftli koltuklara tek otururken toplu taşıma kullananların sayısının azaldığı görüldü.
"MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN"
Seyrek oturma düzeni uygulamasını iyi bulduğunu belirten Mevlüt Özcan isimli vatandaş, "Bence uygulama çok güzel. İnsanların sağlığı ve geleceği için iyi bir uygulama. İnşallah devamı gelir ve virüs gidene kadar devamı gelir. Bizde elimizden geldiğince tedbir almamız lazım. Hafta sonu evdeydim, hiç dışarı çıkmadım. Bugünde işe gidiyorum, o yüzden çıktım. Vatandaşlarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar" ifadelerini kullandı.
"ARAÇ SAYISINDA YARI YARIYA AZALMA OLDU"
İstanbul Valili tarafından taksilerle ilgili alınan kararı yerinde bulan taksici Ali Alkan, "Bizim için çok güzel oldu. Araba sayısında yarı yarıya azalma oldu. Türkiye'nin durumu ortada şu an. Kendi temizliğimize önem vermemiz gerekiyor, kendimizi mümkün olduğunca izole etmemiz lazım" diye konuştu.
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