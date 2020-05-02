Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu açıkladı. Test sayısında 1 milyon barajı geçilirken, toplam iyileşen hasta sayısındaki önemli artış da öne çıkıyor. 2 Mayıs Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 2 MAYIS 2020

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs salgınında can kaybı 3336'ya yükseldi. Bugünkü can kaybı ise 78 kişi oldu... Bugün iyileşen sayısı 4 bin 451 olurken yeni vaka sayısı bin 983 olarak kaydedildi

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın" ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

CORONA VİRÜS TABLOSU 1 MAYIS 2020

KORONAVİRÜSTE İKİNCİ DALGA

Koronavirüs salgınının ilk aşamalarında virüsün yayılmasının kontrol edilmesi konusunda örnek olarak gösterilen Japonya'nın kuzeyinde yer alan Hokkaido adasından ikinci dalganın başladığına yönelik işaretler geliyor. Uzmanlar, bunun kısıtlamaların erken kaldırılması nedeniyle başlamış olabileceğini söylüyor.

Oysa bundan birkaç hafta öncesine kadar Hokkaido adası, virüsün yayılımının nasıl kontrol altına alınabileceğine dair bir model olarak gösteriliyordu.