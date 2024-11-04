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        Haberler Sağlık Kornea bağışı çağrısı: İnsanlara ışık olabilirsiniz - Haberler | Sağlık Haberleri

        Kornea bağışı çağrısı: İnsanlara ışık olabilirsiniz

        Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı Prof. Dr. Dilek Dursun Altınörs, kornea nakliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 3-9 Kasım 2024 tarihlerinde kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda vatandaşları organ bağışı yapmaya davet eden Prof. Dr. Dilek Dursun Altınörs, "Kornea nakliyle, kornea hastalıklarına bağlı körlüğün önüne geçilebiliyor. Çok uzun yıllardır ülkemizde başarıyla kornea nakli yapılıyor. Türkiye kornea nakli bakımından çok tecrübeli hekimlere sahip. Yabancı hastaların bu ameliyatlar için ülkemizi tercih etmeleri bize gurur veriyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:50
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        Kornea bağışı çağrısı: İnsanlara ışık olabilirsiniz
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        Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı Prof. Dr. Dilek Dursun Altınörs, Türkiye’de kornea nakli ameliyatları sayısının hızla arttığını belirterek şunları söyledi: “Ülkemizde yaklaşık 48 göz bankası bulunuyor. Bu bankalar arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımı çok hızlı oluyor. Acil bir kornea ihtiyacı halinde bu korneaları taşıyan ünitelerin hızının da artmasıyla birlikte son derece başarılı sonuçlar alıyoruz.”

        Kornea hastalığının görme kaybına sebep olan hastalıklar içinde üçüncü sırada yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Altınörs, “Kornea nakli bir göz nakli ameliyatı değil, sadece gözün ön yüzeyinde bulunan kornea tabakası değişimidir. Hayatını kaybeden uygun organ bağışçılarının sağlıklı kornea tabakası alınarak hastalara kornea nakli yapılıyor. Nakledilen doku hiçbir şekilde görsel değişikliğe neden olmayan, kayıplarında görsel olarak kötü bir görünüm yaratmayan bir durum. Kornea alımı vefat eden kişide görsel bir değişiklik yapmaz. Alınan sadece saydam bir doku" ifadelerini kullandı.

        TÜRKİYE'DE DÜNYA STANDARTLARINDA KORNEA NAKLİ YAPILIYOR

        Prof. Dr. Altınörs, sözlerine şöyle devam etti: "Sağlık Bakanlığının kurduğu sistemle göz bankaları veya bankalara bağlı doku kaynağı merkezlerince vefat eden kişilerdeki uygun kornealar belirlenip steril şartlarda alınıyor ve ameliyatla kornea nakli bekleyen hastalara naklediliyor. Tüm dünyada doku kaynağının kısıtlı olması nedeniyle kornea nakli bekleyen çok sayıda hasta var. Ülkemizde de geçmiş yıllarda kornea nakli bekleme listeleri oldukça kabarıktı. Bugün Türkiye’de göz doktorları kornea nakli konusunda çok ileri derecede tecrübe kazanmıştır ve dünya standartlarında kornea nakli ameliyatları yapılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Türk Oftalmoloji Derneği’nin çok önemli bilinçlendirme çalışmaları oldu. Yurtdışındaki kornea nakli bekleyen hastalar da ameliyat için Türkiye’ye gelmeyi tercih ediyor.”

        "BİR BAĞIŞ BİRİNİN HAYATINDA SONSUZ BİR FARK YARATABİLİR"

        Prof. Dr. Altınörs, Organ ve Doku Bağışı Haftası sebebiyle halkı organ bağışı yapmaları konusunda duyarlı olmaya davet ederek, “Kullanılmayan kornea tabakasının başka bir hastanın gözüne nakli görmeyen hastalarımıza ışık oluyor. Organ nakli hayat kurtarır, kornea nakli gözü kurtarır, görmek hepimiz için çok değerli. Kornea nakli, korneal hastalıkları veya yaralanmaları olan insanların görme yeteneklerini geri kazanmalarına yardımcı olabilir. Bu işlem, görme kaybına neden olan birçok korneal durumu düzeltebilir veya iyileştirebilir. Bir insanın organlarını bağışlamak, umut olmak, yaşamları kurtarmak ve hayatın devam etmesini sağlamak demektir. Bir bağış, birinin hayatında sonsuz bir fark yaratabilir” dedi.

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