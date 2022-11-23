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Korkutan deprem: Düzce depremi kaç saniye sürdü?

Düzce'de sabaha karşı saat 04.08'de korkutan bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş: 23.11.2022 - 07:21 | Güncelleme: ABONE OL
Korkutan deprem: Düzce depremi kaç saniye sürdü? 5.9 düzce depremi ne kadar sürdü?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı İstanbul dahil olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Depremin ardından merkez üssü ve sarsıntının kaç saniye sürdüğü merak konusu oldu. İşte detaylar...

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD, "Düzce'de kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" açıklamasında bulundu.

Kandilli Rasathanesi ise 5,9 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü daha sonra 6 olarak revize etti.

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

İlk tespitlere göre deprem yaklaşık 17 saniye sürdü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli depremin ardından kentte 112 ve AFAD merkezine gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde de hissedilen Düzce Gölyaka merkezli depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. An itibarıyla ilimizdeki 112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

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