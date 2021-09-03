16 yaşındaydı! Kahreden kaçamak!

Osmaniye'de edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Kadirli-Osmaniye yolu üzeri Kazmaca köyü Tülücüler Mahallesi'nde, Kadirli’den Osmaniye’ye doğru seyir halinde olan 01 AU 336 plakalı otomobil önce kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı, daha sonra yanmaya başladı.

İHA'da yer alan habere göre otomobil içerisinde sıkışan 16 yaşındaki Murat Türker Ege isimli lise öğrencisi genç yanarak feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri hayatını kaybeden gencin cansız bedenini araçtan çıkardı.

Cumhuriyet savcısını olay yerinde yaptığı incelemenin ardından lise öğrencisi Murat Türker Ege’nin cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Feci şekilde hayatını kaybeden lise öğrencisi gencin kaza yapıp öldüğü otomobili, kendisinin kullandığı belirlendi.