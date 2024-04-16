Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!

Afyonkarahisar'da kan donduran olay, dün sabah saat 02.30 sıralarında Emirdağ ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi.

DARP EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Bilinci açık ve yaralı halde bulunan Hasan Açıkgöz, birkaç kişinin ağzını çarşafla kapatarak darp ettiğini, parmağındaki yüzükleri zorla alıp kaçtığını anlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hasan Açıkgöz, kurtarılamadı. Açıkgöz'ün boynunda ve vücudunda darp izlerine rastlandı. Hasan Açıkgöz'ün cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayın ardından polis, güvenlik kameralarından yaptıkları incelemeler sonrası şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları aracın plakasını tespit etti.

4 ZANLI UŞAK'TA YAKALANDI

Takibe alınan araç, Uşak'ta polis tarafından durduruldu. Araçta bulunan T.K. (27), M.D. (26), Y.A. (26) ve C.Y. (42) gözaltına alındı. Hasan Açıkgöz'den çalındığı belirlenen eşyalar şüphelilerle birlikte ele geçirildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ediyor.