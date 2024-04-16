Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Sarsıcı iklim değişikliği raporu: Sadece sel zararı yılda 1 trilyon Euro

        Sarsıcı iklim değişikliği raporu: Sadece sel zararı yılda 1 trilyon Euro

        Danimarka'da bulunan Avrupa Çevre Ajansı'nın yayımladığı İklimsel Risk Değerlendirmesi Raporu'nda hem Avrupa'yı hem de Türkiye'yi ilgilendiren önemli sonuçlar var. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 16.04.2024 - 08:50 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son yıllarda dünyanın en önemli gündemlerinden biri hiç kuşkusuz iklim değişikliği. Bir yandan aşırı sıcaklar, diğer tarafta değişen yağış rejimi derken hem biz hem de dünya anormal doğa olaylarını konuşuyor. Peki 2024'te bizi neler bekliyor?

        Danimarka'da bulunan Avrupa Çevre Ajansı'nın yayımladığı İklimsel Risk Değerlendirmesi Raporu'nda hem Avrupa'yı hem de Türkiye'yi ilgilendiren önemli sonuçlar var. Raporun en önemli bulgularından biri de Türkiye'nin de yer aldığı Güney Avrupa'da iklim değişikliği riski yüksek.

        Rapordaki sonuçları, Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlattı:

        Türkiye'nin de bulunduğu Güney Avrupa bölümü iklim değişimine en çok maruz olan bölge olarak görülüyor. Bu bölgede toplam yağışlarda düşüş; ortalama sıcaklıkta, aşırı yağışlarda ve kuraklıkta artış eğilimi daha yoğun olarak yaşanıyor.

        REKLAM

        Raporda ayrıca şu çarpıcı veriler var:

        * Şubat 2023 ile Ocak 2024 arasındaki 12 aylık ortalama küresel sıcaklık, sanayi öncesi seviyeleri 1.5 ° C'yi aştı. 2023, küresel olarak 100 bin yıldan fazla, sanayi öncesi seviyelerin 1,48 ° C üzerinde rekor olan en sıcak yıldı ve dünya okyanus sıcaklığı da yeni yüksekliklere ulaştı. Avrupa en hızlı ısınan kıtadır; 1980'lerden beri, kıtada ısınma küresel oranın yaklaşık iki katı idi.

        * Son yıllarda Avrupa’da çok uzun süreli meteorolojik değerlerde rekorların kırıldığı görüldü. Avrupa ayrıca aşırı sıcaklık dalgaları ve uzun süreli kuraklıklar, şehir selleri, akarsu taşkınlara yol açan aşırı yağış ve kıyı sellerine yol açan deniz seviyesi yükselişi de dahil olmak üzere daha çok ve daha güçlü iklim değişikliği tehlikeleri ile karşı karşıya.

        * Avrupa'daki iklim değişikliği tehlikelerinin çoğu, 21. yüzyılda, Paris Anlaşması ile uyumlu iyimser senaryolar altında bile artacaktır. Ancak değişimin büyüklüğü ve gidişatı , sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarına bağlı olacaktır. Kötümser bir senaryoya göre, AB'de sadece kıyı selleri ile ilgili ekonomik zarar bu yüzyılın sonuna kadar yılda 1 trilyon Euro'yu aşabilecek.

        * Avrupa’da aşırı sıcak hava dalgaları giderek yaygınlaşıyor ve özellikle Güney ve Batı Avrupa’da nüfusun büyük bir bölümünü bu tehlikeye maruz bırakıyor. Avrupa’da 60.000 ila 70.000 erken ölümün alınan birçok önleme rağmen, 2022 yazında yaşanan rekor sıcaklıklarla ilişkili olduğu düşünülüyor.

        ALMANYA, BELÇİKA, YUNANİSTAN…

        * 2021'de Almanya ve Belçika'da aşırı yağış ve büyük seller 44 milyar Euro hasar ve 200'den fazla ölüm ile sonuçlandı. 2023'te Slovenya’daki zarar ulusal GSYİH'nın yaklaşık yüzde 16'sı olarak tahmin ediliyor. 2023'te Yunanistan'da tahıl üretilen bölgeyi sel bastı. Bu olaylar yerleşimler, altyapı, tarım ve insan sağlığı üzerinde ciddi, doğrudan etkilere neden oldu. Ayrıca etkilenen bölgelerde büyük ekonomik zararlar ve ulusal ölçekte büyük mali zorluklara yol açtılar. Bu durum mevcut AB dayanışma fonunun sınırlarını aştı.

        * 2022 ve 2023’teki büyük orman yangınlarının ekosistemler, karbon depolama ve insan yerleşimleri üzerinde ciddi, doğrudan etkileri oldu. Ayrıca etkilenen bölgelerdeki insan sağlığı, altyapı, turizm ve ekonomi üzerinde daha geniş etkilere yol açtı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iklim değişikliği
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        İran'ın kullandığı füzenin özellikleri
        İran'ın kullandığı füzenin özellikleri
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        Habertürk Anasayfa