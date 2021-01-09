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İlk iş gününde yanarak öldü!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, park halinde yanan bir otomobilde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin, 25 yaşındaki Ufuk Kızılırmak'a ait olduğu belirlendi. Kızılırmak'ın yeni iş yerindeki ilk günü olduğu öğrenildi

09.01.2021 - 08:02 | Güncelleme: ABONE OL
YANRAK ÖLDÜ! Son dakika: İlk iş gününde feci şekilde can verdi
İlk iş gününde yanarak öldü!
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AA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, edinilen bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Kalıcı Konutlar otoparkında, park halindeki 41 KL 262 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANAN ARAÇTA BİR ERKEK CAN VERDİ

AA'da yer alan habere göre itfaiye ekipleri, LPG'li olduğu öğrenilen aracın tamamına yayılan yangını söndürdü. Ekipler, araç içinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

İNCELEMENİN ARDINDAN MORGA GÖNDERİLDİ

Ufuk Kızılırmak'a (25) ait olduğu belirlenen cansız beden, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

TERSANEDE İŞE BAŞLAYACAKTI

Ufuk Kızılırmak'ın 2 ay önce Karamürsel'e yerleştiği ve dün Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede işe başlayacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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