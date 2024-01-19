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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Muş'ta korkunç olay! İki kız çocuğu ipte asılı halde ölü bulundu

        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!

        Muş'un Varto ilçesinde, kan donduran bir olay yaşandı. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki P.A. ve aynı yaştaki Z.T. isimli kız çocukları, P.A.'nın babasına ait metruk evde, ipte asılı halde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 07:53 Güncelleme: 19.01.2024 - 08:58
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        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
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        Muş'ta olay, saat 17.00 sıralarında Varto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. (14) ve Z.T.'nin (14) akşam olmasına rağmen evlerine gitmemeleri üzerine yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı.

        METRUK EVDE CANSIZ BULUNDULAR

        DHA'da yer alan habere göre yapılan arama sonucunda P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, iki kız çocuğunu da ipte asılı halde buldu.

        DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

        Cemal A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 2 çocuğun da yaşamını yitirdiği belirlenirken, haberi duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

        CESETLER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından, önce Varto Devlet Hastanesi'nin morguna, daha sonra ise kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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