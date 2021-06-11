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TEM Otoyoluna düşecekti! Faciaya bir kala!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dönüş yapmak isteyen tır şoförü, hızını alamayınca TEM Otoyolu üzerindeki köprüde asılı kaldı. Otoyola uçmaktan son anda kurtulan tırın içinde mahsur kalan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

11.06.2021 - 07:27 | Güncelleme: ABONE OL
RAMAK KALA... Son dakika: TEM Otoyolun'da feci kaza! VİDEO HABER
TEM Otoyoluna düşecekti! Faciaya bir kala!
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İHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gebze-Şekerpınar Yolu üzerinde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayhan A. (40) idaresindeki tır, sürücüsünün hızlı gitmesi ve dönüş yapamaması sonucu köprünün bariyerlerine çarptı.

TEM Otoyolu’na düşmekten son anda kurtulan tır, köprü üzerinde asılı kaldı.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

İHA'da yer alan habere göre kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, tırın asılı kaldığı yerden düşme ihtimaline karşı TEM Otoyolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı.

ŞOFÖR TIRIN İÇİNDE MAHSUR KALDI

Bunun üzerine itfaiye ekipleri, tır içinde mahsur kalan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Merdivenli araçla tırın olduğu yere çıkan itfaiye ekipleri, tırın kapısını açarak içeride bulunan sürücüyü çıkardı. İtfaiye sepetiyle aşağıya indirilen sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

TIR, VİNÇ YARDIMIYLA KÖPRÜDEN KURTARILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Köprüde asılı kalan tır ise, bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla köprü üzerinden kurtarıldı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Tırın TEM Otoyolu üzerine düşmeden kurtarılmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Tehlikenin geçmesinin ardından TEM Otoyolu, yeniden trafiğe açıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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