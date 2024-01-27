Korku severler için: IMDb'ye göre yüksek puanlı en iyi 10 korku filmi
IMDb'de 38 binden fazla korku filmi varken hangi korku filmini izleyeceğinizi seçmek zor olabilir. Ancak IMDb, kullanıcı derecelendirmesine göre en yüksek puan alan korku filmlerini derleyerek bu durumu kolaylaştırıyor. İşte, sizin için psikolojik gerilim filmlerinden siyah beyaz korku klasiklerine kadar IMDb'de kullanıcılar tarafından en yüksek puan alan 10 korku filmi!
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Korku filmi her izleyicinin tercihi olmasa da sevenleri için güzel korku filmi bulmak zordur. Film endüstrisinin önemli referans kaynaklarından biri olan IMDb, korku türünde iyi olan yapıtları bir araya getirerek izleyicilere sunuyor. En yüksek puanlı korku filmlerinin yer aldığı bu listede 10 üzerinden 8 puanın altında almış film yoktur. İşte, IMDb'ye göre yüksek puanlı en iyi 10 korku filmi...
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10. DOKTOR CALIGARI'NIN KABİNESİ
Tarihteki ilk gerçek korku filmi olarak kabul edilen 1920 tarihli The Cabinet of Dr. Caligari, uyurgezer Cesare(Conrad Veidt)'i bir cinayeti gerçekleştirmek üzere yönlendiren hipnozcunun (Werner Krauss) tüyler ürpertici hikayesini anlatıyor. Bu Alman sessiz korku filmi, 10 üzerinden 8.0 IMDb puanına sahip ve dünya çapında yayınlandığı sırada seyirciler arasındaki kadınların çığlık attığı ve hatta bayıldığı bildirildi.
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9. ROSEMARY'NİN BEBEĞİ
Psikolojik korku olan 1968 yapımı Rosemary's Baby filmi, kocası Guy (John Cassavetes) ile birlikte New York'ta bir apartmana taşınan genç hamile kadın Rosemary Woodhouse (Mia Farrow)'u konu alıyor. Binanın diğer sakinlerinin normal olmadığı açıktır ancak bu, Rosemary'nin karşılaşacağı dehşetin yalnızca başlangıcıdır. IMDb'de 8.0 kullanıcı puanı olan ve 1 Oscar'ı bulunan bu film, tehlikenin en beklenmedik yerlerde nasıl gizlenebileceğinin bir örneğidir.
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8. ŞEYTAN RUHLU İNSANLAR
Les Diaboliques, Henri-Georges Clouzot tarafından yönetilen ve diğer gerilim filmlerini etkileyen 1955 yapımı bir Fransız korku filmidir. Ortak sevgilileri Michel Delasalle(Paul Meurisse)'i öldürmek için komplo kuran Christina Delasalle (Véra Clouzot) ve Nicole Horner (Simone Signoret)'ı konu alan bu film, IMDb'de 8.1 kullanıcı puanına sahiptir.
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7. ŞEYTAN
The Exorcist, tüm zamanların en tanınmış korku filmlerinden birisidir. 1973 klasiği film, Ouija tahtasıyla oynadıktan sonra şeytanın eline geçen genç bir kız olan Regan (Linda Blair)'ı konu alıyor. Annesi (Ellen Burstyn) ve iki rahip, kızı vücudunu ele geçiren kötü güçlerden kurtarmaya kararlıdır. Film, IMDb'de 8.1 kullanıcı puanına sahip ve 2 Oscar ödülünün yanı sıra 4 Altın Küre kazandı.
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6. TUMBBAD
Tumbbad, 2018'de vizyona giren bir Hint korku-fantastik filmidir. Atalarının evinde saklandığı söylenen zenginliğin kaynağını keşfetmeye takıntılı bir adam olan Vinayak (Sohum Shah)'ı konu alır. Oğlu Pandurang ile birlikte eve seyahat eder ve mülkün mitolojik sırlarını açığa çıkarmaya çalışırken birlikte bir aldatma, açgözlülük ve tehlike ağına karışırlar. IMDb'de 8.2 kullanıcı puanına sahip olan filmin 17 ödülü vardır.
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5. ŞEY
John Carpenter, 1982 yapımı korku klasiği The Thing'i yönetti . Bu film, Antarktika'da kurbanlarının şeklini ve biçimini alabilen uzaylı bir yaşam formunu keşfeden bir grup bilim insanının hikâyesini anlatır. Uzaylı hızla yayılabilir ve grup, çok geç olmadan onunla nasıl savaşılacağını bulmalıdır. Film, IMDb kullanıcılarından ortalama 8.2 kullanıcı puanı aldı.
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4. CİNNET
Stanley Kubrick'in 1980 yılında yönettiği The Shining adlı korku filmi, Jack Torrance (Jack Nicholson) ve ailesinin izole bir otele taşındıktan sonra kış bekçisi olarak otelde çalışan Jack'in orada kaldığı süre uzadıkça akıl sağlığının bozulmaya başlamasıyla yaşanan olayları konu alır. 1 milyondan fazla oylanan bu film, IMDb'de 8.4/10 kullanıcı puanına sahiptir ve hem Oscar hem de Altın Küre'den ödüller kazandı.
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3. SAPIK
Alfred Hitchcock'ın en ünlü filmlerinden olan Psycho, Marion Crane (Janet Leigh)'in parayı çalıp şehirden kaçmasını ve sonunda Bates Motel'e yerleşmesini konu alan bir 1960 klasiğidir. Karanlık bir sır saklayan motelin ürkütücü sahibi (Anthony Perkins) tarafından karşılanır. Hem Marion hem de kendisini tehlikede bulan kız kardeşi (Vera Miles) için işlerin karanlık bir hal alması uzun sürmez. Bu film, IMDb'de 8.5/10 kullanıcı puanına sahiptir.
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2. YARATIK
Ridley Scott'ın 1979 yapımı bilimkurgu korku filmi olan Alien, kullanıcı puanına göre 8.5/10 puanla IMDb'nin korku filmleri listesinde üst sıralara yerleşti. Film, bilinmeyen bir gezegeni keşfetmeye gönderilen, ancak korkunç bir uzaylı yaratık tarafından saldırıya uğrayan bir uzay gemisi mürettebatını konu alıyor. Ripley (Sigourney Weaver) hayatta kalan birkaç kişiden biridir ve peşinde acımasız bir yaratığa karşı savaşmak zorundadır.
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1. KUZULARIN SESSİZLİĞİ
Jonathan Demme'in 1991 tarihli psikolojik korku başyapıtı Silence of the Lamb filminde FBI stajyeri Clarice Starling, kurbanlarının derisini yüzen bir seri katili yakalamak için hapiste olan manipülatif bir yamyam katilin yardımını almak zorundadır. Bu film 5 kategoride Oscar kazandı ve 1,5 milyon kullanıcıdan ortalama 8.6 IMDb puanı almasıyla en yüksek puanlı korku filmi sayılıyor.
Kaynak: Movie Web, IMDb
Fotoğraf kaynak: IMDb