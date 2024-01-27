Korku severler için: IMDb'ye göre yüksek puanlı en iyi 10 korku filmi

9. ROSEMARY'NİN BEBEĞİ

Psikolojik korku olan 1968 yapımı Rosemary's Baby filmi, kocası Guy (John Cassavetes) ile birlikte New York'ta bir apartmana taşınan genç hamile kadın Rosemary Woodhouse (Mia Farrow)'u konu alıyor. Binanın diğer sakinlerinin normal olmadığı açıktır ancak bu, Rosemary'nin karşılaşacağı dehşetin yalnızca başlangıcıdır. IMDb'de 8.0 kullanıcı puanı olan ve 1 Oscar'ı bulunan bu film, tehlikenin en beklenmedik yerlerde nasıl gizlenebileceğinin bir örneğidir.