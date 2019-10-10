10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş'nin katkılarıyla Müge Turan'ın küratörlüğünde, Can Koç koordinatörlüğünde gerçekleşecek 'Korku & Fantastik Festivali'ni sinemaseverlerle buluşturuyor. İlki geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve film gösterimlerini yanı sıra farklı sanat dallarından çalışmaları da bir araya getiren festivalde korku meddahı performansından kült animasyonlara, bu yılın festival sineması örneklerinden canlı müzik eşliğindeki sessiz film gösterimlerine, korku ve fantastik sularında gezinen farklı disiplinler bir araya geliyor.'Çiçek'
Festivalin öne çıkan filmleri arasında Denis Côté'nin bu yıl Berlinale Yarışması'nda prömiyerini yapan ve Türkiye'de ilk kez gösterilecek olan 'Hayalet Kasaba Antolojisi', yine bu yıl adından çok söz ettiren, Arjantinli yönetmen Mariano Llinás'ın çekimi 10 yıl süren, 3 kıtada geçen ve 6 bölümle 1 4 saatte anlattığı epik ve radikal filmi 'Çiçek' de yer alıyor.'Hayalet Kasaba Antolojisi'
Sinemaya ilk defa 1925 yılında Rupert Julian tarafından Lon Chaney'nin de unutulmaz performansıyla sessiz film olarak uyarlanan 'Operadaki Hayalet'in restore edilmiş versiyonu Eda Er'in canlı müzik performansı eşliğinde Türkiye'de ilk defa izleyiciyle buluşacak.'Operadaki Hayalet'
Festivalde programında yer alan 'Korku Meddahı ile Hikâyeler ve Söyleşi' ise 24 Ekim saat 19'da yapılacak. Öykü ve romanlarıyla tanınan korku meddahı Mehmet Berk Yaltırık, araştırmaları esnasında karşılaştığı söylenceleri ve korkulu rivayetleri hikâyeleştirerek anlatıyor. Ardından Anadolu Korku Yazarları; Galip Dursun, Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Serdar Kökçeoğlu ve Mehmet Berk Yaltırık, Anadolu'daki korku hikâyeleri kültürünün ve Türkiye'de korku sinemasının günümüzdeki dil arayışı üzerine söyleşecek.
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