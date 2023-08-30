REKLAM advertisement1

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yürüyüşe çıkıp kaybolan Korhan Berzeg'in (83) yanında bulunan Doberman cinsi eğitimli köpeği 74 gün sonra Armutlu Mahallesi'ndeki eve döndü.

KÖPEĞİN GELDİĞİ AİLEYE SÖYLENDİ

DHA'da yer alan habere göre yetkililer, köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını belirtti.

TİNA'NIN ÇİP KONTROLÜ YAPILDI

Tina'nın çip kontrolünün yapıldığını ve şu anda Berzeg ailesinin evinde olduğunu belirten yetkililer, Korhan Berzeg'i arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da, "Köpek geldi. Aileyi çağırdık. Arkadaşlarla birlikte durum değerlendirmesi yapıp, arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

REKLAM

AİLE DOSTUNUN EVİNİN YAKININDA BULUNDU

Tina'nın, Armutlu Mahallesi'nin üst kısmında yer alan ve villaların bulunduğu ormanda, vatandaşlar tarafından bulunduğu ve Berzeg'in o bölgede oturan aile dostuna haber verildiği öğrenildi.

Berzeg'in aile dostunun haber verdiği Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman tarafından jandarmaya teslim edilen köpek evine getirilirken, haber verilen Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg de (80) iki komşusu ve avukatları ile birlikte İstanbul Büyükada'daki evinden Gönen'deki evine geldi.

TİNA'NIN SAĞLIĞI YERİNDE BAKIMLI VE TEMİZ

Angela Berzeg tarafından teşhis edilen ve 74 günden bu yana kayıp olan Doberman cinsi köpeğin, sağlığının yerinde, bakımlı ve temiz olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur olmadığı görüldü.

ARAMA ÇALIŞMALARI TİNA İLE YÜRÜTÜLECEK

Öte yandan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Timleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin bugün, Tina ile birlikte iz süreceği ve Korhan Berzeg'i arama çalışmalarını yoğunlaştıracağı belirtildi.