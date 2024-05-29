REKLAM advertisement1

Geçtiğimiz yıl içinde Endonezya ve Almanya’da teknik merkezler açan Kordsa, son olarak ABD’nin Kaliforniya eyaletinde İleri Malzemeler Teknik Merkezi’ni hizmete aldığını açıkladı. Firma, bu merkezde havacılık, uzay ve mobilite teknolojileri alanlarında geleceğin malzemelerini tasarlayacağını bildirdi.

Söz konusu merkez, Kordsa iştiraklerinden Axiom Materials’ın Santa Ana’daki merkezinde bulunacak. Jet motorları, hipersonik uçuş sistemleri, hidrojen yakıt hücreleri gibi yüksek sıcaklık alanlarına dayanımlı malzemeler için çalışmalar yapacak merkez ayrıca ticari havacılık, iç mekan ve yapısal uygulamaları, mobilite için sürdürülebilir biyo bazlı veya geri dönüştürülebilir malzemelerin geliştirilmesi konularında da yeni teknolojilere odaklanacak. Günümüz uzay teknolojilerinde yoğun olarak kullanılan seramik ve polimerik kompozit malzemeler ve biyo bazlı reçineler üzerine yoğunlaşacak merkezin havacılık, uzay ve mobilite ile birlikte hizmet verdiği diğer sektörler arasında enerji, medikal, denizcilik ve inşaat da yer alırken; bölgedeki üniversiteler ve araştırma merkezleriyle de iş birlikleri yaparak açık inovasyon merkezi olarak çalışacak.

REKLAM Yeni Teknik Merkez, Axiom Materials’ın yanı sıra Kordsa’nın ABD’de bulunan diğer şirketleri Fabric Development Inc. ve Textile Products Inc.’nin inovasyon çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. “İNOVASYON GÜCÜMÜZÜ ABD’YE TAŞIYORUZ” Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, “Müşteriye yakınlık sadece üretim tesisleriyle sınırlı bir yaklaşım değil. Değişen dünyada, inovasyonla ve teknolojiyle müşterinizin yanında olmanız çok önemli. Bugün müşterilerinizle uzun soluklu iş ortaklıkları yaratabilmenin yolu, sektörün nabzını tutmaktan, coğrafyalara göre değişen ihtiyaçları doğru anlamaktan, bugünün ve geleceğin çözümlerini geliştirebilmekten geçiyor. ‘Innovate Everywhere’ olarak ortaya koyduğumuz bu yaklaşım müşteri odaklı anlayışımızın bir özeti. Bu doğrultuda, ilk adımı geçtiğimiz yıl Endonezya’da açtığımız Asya Pasifik Teknik Merkezi ile attık. Yine Kasım ayında Sabancı Technology Center ile bu inovasyon gücümüzü Avrupa’ya taşıdık. Şimdi de benzer bir adımı ABD’de atıyoruz. Böylece, 1 yıl içinde 3 kıtada 3 teknik merkezi hayata geçirmiş olduk” dedi.

ABD’de açtıkları teknik merkez ile Amerika’daki müşterilerine sürdürülebilir yeni teknolojileri hızla geliştireceklerinin altını çizen İbrahim Özgür Yıldırım, “Teknik merkezimize ev sahipliği yapan Santa Ana, ABD’deki havacılık ve uzay teknolojileri endüstrileri için çok büyük öneme sahip. Kendi alanlarında dünyanın lider şirketleri bu bölgede konumlanıyor. Burada geliştireceğimiz teknolojilerin ve ileri malzemelerin, söz konusu şirketlerle yeni iş ortaklığı fırsatlarının önünü açacağına inanıyoruz. Diğer yandan, bu merkezimiz Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerimiz ve diğer teknik merkezlerimiz ile de ortak projeler geliştirecek; yaratacakları sinerji ile Kordsa’nın ileri malzeme vizyonuna katkıda bulunacak” dedi.

Kordsa Global Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ateş ise şu ifadelerini kullandı: “Kordsa olarak, yeni teknolojilerin yolunun inovasyondan geçtiğini çok iyi biliyoruz. İnovasyondan yıkıcı teknolojilere uzanan bu yolculukta, Kuzey Amerika dünyanın en önemli merkezlerinin başında geliyor. Özellikle kompozit teknolojileri alanında, dünyanın akıl üretme merkezlerinden biri olarak gördüğümüz Kuzey Amerika’da açtığımız bu tesis, bir yandan Kordsa’nın küresel şirket vizyonuna katkıda bulunurken, bir yandan da bize çok önemli yeni teknoloji kabiliyetleri kazandıracak. Burada geliştireceğimiz teknolojiler sayesinde müşterilerimizin gelecekteki ihtiyaçlarına katma değerli çözümler yaratırken, ileri malzeme alanında Kordsa’ya yeni ufuklar açacağız.”