Kordsa'dan 12 milyon dolarlık iki yeni yatırım

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Lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme şirketi Kordsa, 12 milyon dolar değerinde iki yeni yatırım yapacağını duyurdu. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de başlayan Tekkord (Single End Cord – SEC) Terbiye Hattı Genişleme projesi kapsamında Kordsa’nın yatırım kararı aldığı 2. tekkord terbiye ünitesi, otomotiv endüstrisinin yenilikçi hammadde ihtiyacına yanıt verilmesinde rol oynayacak. Yatırımının, 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması öngörülüyor.

KAPASİTESİNİ İKİ KATINA ÇIKARACAK

Şirket, inşaat güçlendirme iş alanında faaliyet gösteren markası Kratos’un polipropilen monofilament fiber sentetik donatı üretimi için 5 milyon dolar ek yatırım yapacak. Böylece üretim kapasitesini iki katına çıkaracak. Kordsa’nın İzmit tesislerinde yapacağı bu yatırımı 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye alması planlanıyor.

Kordsa, yılın ikinci çeyreğinde İzmit üretim tesisine 7 bin ton polyester iplik yatırımı kararı almıştı. Toplam 9.8 milyon dolar olarak planlanan yatırımla yeni hattın 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye girmesi planlanıyor.

Kordsa CEO'su İbrahim Özgür Yıldırım, “İleri malzeme şirketi olarak Kordsa, lastik güçlendirme sektöründe polimer ve iplik üretim, büküm,dokuma ve terbiye üretim aşamalarının her birindeki üstün teknolojisi, küresel ayak izi ve geniş ürün portföyü ile pazarın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Aynı şekilde inşaat güçlendirme sektöründeki büyüme stratejilerimize paralel olarak, Türkiye ve Dünyada pazar liderliğimizi devam ettirmek ve ihracat pazarlarındaki fırsatları değerlendirmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ana hedefimiz müşterilerimiz için “değer yaratarak” büyümek. Bu sebeple yüksek performanslı, katma değerli ürünler üzerinde çalışıyoruz. Yaşamın her alanını güçlendirme vizyonumuz doğrultusunda ülke ekonomisine katkı sunan yatırımlarla, sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz.” dedi.