Avcı, "Ankara'da çalıyoruz. Bir zabıta müdürü geldi; 'Sen dilencisin. Bir daha şarkı söylemeyeceksin' dedi. 'Gün gelir devran döner, sen beni bu sokakta korumak zorunda kalırsın' dedim. Kaldı da. O belediyede konser verdim. Zabıta müdürü de en önde beni korudu." dedi.