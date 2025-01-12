Otoyol, tünel ve köprü geçiş ücretlerine zam! İşte güncel fiyatlar
Otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. Karayolları Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamalar yaparak güncel fiyatları paylaştı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri merak ediliyor. İşte 2025 güncel köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri...
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 12 Ocak Pazar gününde otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Duyuru sonrasında köprü ve otoyol geçişlerinde güncel ücretler merak konusu oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü zam sonrası 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Osmangazi köprülerinin yeni geçiş ücretini paylaştı. İşte 2025 Ocak zammı ile yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri...
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KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM!
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu. Yavuz Sultan Selim 1. Sınıf yüzde 15 zamlanırken 15 Temmuz köprüsü yüzde 42 zamlanmış oldu.
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