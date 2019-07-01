01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir ile Kuzey Çevre otoyolları, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde, araç geçiş ücretleri, dolar kuruna göre belirleniyor.
Avrasya Tüneli’nde, geçiş ücretleri 1 Ocak ve 1 Temmuz olmak üzere yılda iki kez yenileniyor. Artan dolar kuru, geçiş ücretlerine zam olarak yansıtılıyor.
Peki, Avrasya Tüneli’nde 1 Temmuz’da geçiş ücretleri artacak mı? HABERTÜRK’ün, işletmeci şirkete yakın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, geçiş ücretleri değişmeyecek. Yıl sonuna kadar mevcut tarifeler aynen devam edecek.
Diğer önemli bir konu devletin işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyol geçiş ücretleri… Devlet de geçiş ücretlerine bu yıl sonuna kadar zam yapmayacak.
Ankara’da, bir süre önce “tasarrufları ve gelirleri artırma” çalışmaları kapsamında devletin sahibi olduğu ve işlettiği köprü ve otoyollara, 2019 yılı yeniden değerleme oranında yüzde 23.73 zam yapılması gündeme gelmişti. Konu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda tartışılmıştı. Bakanlık bu artışı “uygun” görmedi ve tarife değişikliğine izin vermedi.
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