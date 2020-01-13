13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ilısu Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla birlikte Siirt kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Biloris Köprüsü sular altında kaldı.
İHA'nın haberine göre vatandaşlar, yıllardır geçiş güzergahı olarak kullanılan köprünün son halini görmek için bölgeye akın etti.
Vatandaşlar, suların yükselmesiyle birlikte baraja getirilen teknelere binerek turlar düzenliyor.
Sular altında kalan köprüyü ailesi ile birlikte görmeye geldiğini belirten Servet Yolbaş adlı vatandaş, yıllarca kullandıkları köprünün su altında kaldığını, son kez ailesiyle birlikte köprüyü görmeye geldiklerini söyledi.
Yolbaş, “Baraj sularının yükselmesiyle beraber köprü su altında kaldı. Biz de bu nostalji görüntüyü görmek, yaşamak adına son bir kez görmek adına ailemizle birlikte buraya geldik. Havanın güzel olmasıyla birlikte vatandaşlar da buraya akın etti. Bizim buralar eskiden kullandığımız yollardı. Sular altında kalmasını öğrenmemizle birlikte gelip görmek istedik. Hava çok güzel tadını çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.
Ailesi ile birlikte çocukluğunun geçtiği yeri göstermek ve tekne turu yapmak için geldiğini belirten Cüneyt Demir adlı vatandaş, su altında kalan köprünün son halini görmek için bölgeye geldiklerini söyledi.
Demir, “Çocuklarla birlikte buraya geldik. Burası eskiden nehirdi baraj yapılmasıyla birlikte sular altında kaldı. Su tam olarak dolmadan, çocukluğumun geçtiği yerleri aileme göstermek istedim. O yüzden mutluyuz teşekkür ediyoruz barajı yapanlara. İnşallah bölgeye hayırlı uğurlu olur. Şu anda tekne turları da başladı, tekneye binmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.
Şükrü Çoban adlı vatandaş ise, "Son halini görmeye geldik. Son sefer bu hafta öyle görünüyor. Bir daha görmeyeceğiz. Manzarayı görüyorsunuz inşallah bu saatten sonra gemiyle gidip geleceğiz. Güzel oldu teşekkür ediyoruz" dedi.
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